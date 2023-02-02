جداريات سوق لينة التاريخي تجذب زوار مهرجان شتاء درب زبيدة

البلاد- واس

أضفت لوحات الفن التشكيلي في مهرجان شتاء درب زبيدة، الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ،المقام حاليًا في السوق التاريخي بقرية لينة، جمالًا بصريًا من خلال الرسم المتنوع على الجداريات التي حظيت باهتمام العديد من الزوار .

وقالت الرسامة التشكيلية السعودية حصة العتيبي، إحدى المشاركات برسم الجداريات إن إدارة المهرجان أتاحت الفرصة لها لتقديم الأعمال والتعريف بفن الرسم التشكيلي،ونثر فن السريالية والواقعية أمام زوار المهرجان، مضيفة أن الرسومات الجدارية تتضمَّن لوحات تشكيلية تتوافق مع هوية المهرجان التي لقيت تفاعلًا وتشجيعًا من الحضور، وهذا العمل يعتمد على موهبة الرسامين واختيارهم للفكرة المناسبة للوحة التي من الممكن أن تكون إضافة ومصدر جذب لعيون الزوار ،حيث تُستخدم فيها الأدوات الرئيسية في العمل؛ مثل الألوان الزيتية وغيرها من المواد الأساسية التي لا يستغني عنها أي رسام ،والمهرجان فرصة لإبراز منتجاتنا والاستثمار فيها من خلال تقديم عدد من الأشكال واللوحات الجمالية.

🎥| أبنــاء المـنطقــة

"أنتِ قدها" .. كانت هي الدافع للرسامة حصة العتيبي لتنثر إبداعاتها على جداريات سوق لينة التاريخي🎨#شتاء_درب_زبيدة#الوجهة_شمالية pic.twitter.com/k7sGTrzDjx — هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية (@ITBA_SA) January 29, 2023

وذكرت أن فكرة اللوحات الفنية داخل السوق التاريخي هي فكرة تجمع بين التراث وطبيعة لينة، وتمثل الجدارية عددًا من الرسمات مثل” الخيل والصقور والحيوانات “والشخصيات مثل ” بنت البادية”،

وقدمت الشكر للهيئة على إتاحة الفرصة للمشاركة في المهرجان، وحسن التنظيم والمكان، وكذلك تفاعل الزوار في المهرجان.