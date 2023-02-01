وفاة 3 وإصابة 32 بحريق في مستشفى بالقاهرة

القاهرة – البلاد

قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبد الغفار إن الحصيلة الأولية لحادث حريق نشب بقسم الأشعة داخل أحد المستشفيات التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية بالمطرية بمحافظة القاهرة تشير إلى ثلاث حالات وفاة وإصابة 32 مواطنًا.

وأوضح أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ4 مصابين بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات، فيما تم نقل 14 مصابًا إلى مستشفى الزيتون التخصصي، و11 مصابًا لمستشفى المطرية، و2 مصاب إلى مستشفى عين شمس، ومصاب إلى مستشفى سيد جلال الجامعي.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت بين حروق وكسور، واختناقات وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة، موضحًا أن أعداد الإصابات المعلنة جاءت نتيجة الحصر المبدئي وجاري المتابعة.