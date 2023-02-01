بـ650 ألف شجرة.. تشجير وتأهيل منتزهات بمكة

البلاد – متابعات

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تدشين أعمال تشجير وتأهيل عدد من المتنزهات الوطنية بمنطقة مكة المكرمة بـ650 ألف شجرة.

وأضاف في بيان أن قائمة مشروعات المركز للتشجير وحماية مواقع الغطاء النباتي، تندرج ضمن سلسلة من العقود والاتفاقيات التي يوقعها مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية وبيوت الخبرة العالمية؛ لتعزيز التعاون والتكامل، واستقطاب الخبرات النوعية والتجارب الناجحة عالميًّا والتقنيات والتطبيقات المميزة في مجال التشجير، وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها بهدف تنمية الغطاء النباتي وتأهيل مواقعه؛ للحد من التصحر والجفاف وزحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وأوضح أن مشروعات ومبادرات التشجير التي يطلقها المركز في المتنزهات الوطنية والمحميات الملكية والسواحل البحرية، وكذلك المسيجات والوديان والروضات والسهول في جميع مناطق المملكة – تأتي في إطار جهوده لتنمية الغطاء النباتي تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي ستمثل نقلة نوعية تعزز التنمية المستدامة، وتسهم في تحسين جودة الحياة.