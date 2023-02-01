بإجراء طبي نوعي.. زراعة منظم ضربات قلب حديث لمريض بنجران

البلاد- متابعات

نجح فريق طبي بمركز القلب في مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران في زراعة أصغر منظم لضربات القلب لمواطن في العقد الخامس يعاني من توقف متكرر للقلب.

وفي التفاصيل، قالت “صحة نجران” إنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، قرَّرَ الفريق الطبي إجراء عملية زراعة المنظم الحديث عالميًّا، والذي لا يتطلب أي أسلاك للعمل، على عكس أجهزة تنظيم القلب الاعتيادية، وهو ما يقدم التناغم الأذيني البطيني لجميع المرضى الذين يعانون من مشاكل اضطراب نبض القلب بحجمه الصغير الذي لا يتعدى حجم كبسولة دواء.

وأشارت إلى نجاح الفريق الطبي في زراعة المنظم عن طريق القسطرة الوريدية في إجراء طبي نوعي استغرق 50 دقيقة، وهو الأول من نوعه في مستشفيات منطقة نجران.

وأكدت تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمريض ومغادرته للمستشفى وهو في صحة جيدة.

يُشار إلى أن مركز القلب بمستشفى الملك خالد استقبل خلال العام الماضي 15940 مراجعًا، وأجرى 47 عملية قلب مفتوح، و1967 قسطرة قلبية علاجية واستكشافية خلال نفس الفترة.