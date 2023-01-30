اتفاقيات بـ27 مليار ريال في فعاليات النسخة السابعة من “اكتفاء”

البلاد- متابعات

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صباح اليوم الاثنين، فعاليات النسخة السابعة لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد “اكتفاء”، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وجمع كبير من المسؤولين والمستثمرين والمهتمين.

ووقعت أرامكو السعودية خلال فعاليات الافتتاح، أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تقدر قيمتها بنحو 27 مليار ريال “7.2 مليار دولار”؛ للمساعدة في تطوير منظومة صناعية متنوعة ومستدامة ولديها القدرة التنافسية عالميًا.

ونجح برنامج اكتفاء في رفع نسبة توطين المحتوى المحلي إلى 63% في عام 2022 في حين كانت 35% في عام 2015، عند إطلاق البرنامج.

ويستمر المنتدى والمعرض خلال الفترة من 30 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، تحت شعار “تسريع وتيرة النجاح المستقبلي”؛ لتسليط الضوء على جهود التوطين في مجالات التركيز الرئيسية، بما في ذلك الرقمنة، والاستدامة، والصناعة، والتصنيع.

وشهد اليوم الأول حضور أكثر من عشرة آلاف زائر، وتضم الفعاليات معرضًا تشارك فيه أكثر من 290 شركة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بمنتدى اكتفاء وما قدمه في نسخه الست الماضية، حتى أصبح من أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي، وتوطين التقنية والصناعة، ومساهمًا رئيسًا في تعزيز الصناعات السعودية وتنميتها.

وقال أمير المنطقة: “العالم يتطور بشكل يومي، ومواكبة هذه التطورات ضرورة ملحة لتأمين سلاسل الإمداد المحلية؛ حيث أصبح الاهتمام بتعزيز منظومة الإنتاج المحلي ركيزة مهمة لنجاح الصناعة ودورها في تحقيق التطور والنماء في جميع دول العالم، وما شهدناه في هذه النسخة من “اكتفاء” يدل على تطور الصناعة المحلية، وقيام أبناء وبنات الوطن بدور إيجابي ومهم في رفع مستوى الناتج المحلي”.

وخلال فعاليات “اكتفاء” أعلنت أرامكو السعودية عن إطلاق شركة أرامكو الرقمية (ADC)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من شأنها تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي: “تمثّل منظومة الموردين المحليين أولوية قصوى لأرامكو السعودية، باعتبارها مساهمًا رئيسًا في اقتصاد المملكة”.

وأضاف “السعدي”: من خلال هذا البرنامج الضخم، نساعد في تعزيز ثقافة الابتكار، وتمهيد الطريق لتوفير وظائف عالية الجودة لكثير من السعوديين.

ويشجع برنامج اكتفاء الموردين لإنشاء مقرّات إقليمية في المملكة؛ فمنذ الانطلاق، جرى تأسيس أكثر من 150 استثمارًا شملت منتجات مصنعة لأول مرة في المملكة.