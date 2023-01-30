إسدال الستار على أكبر حملة لاكتشاف المواهب في السعودية

الرياض : البلاد

أسدلت “أكاديمية MBC” و”الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية السعودية” الستار على الموسم الثاني من برنامج “رحلة إبداعية حول المملكة”، أحد برامج مبادرة صناع السعادة التي أطلقها معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه – عام 2021، وتتضمن مجموعة من البرامج التدريبية والتطويرية، المنسجمة مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

في هذا السياق، احتضنت العاصمة الرياض فعاليات الحفل الختامي للبرنامج وإعلان النتائج وأسماء الفائزين، وذلك في فندق هيلتون الرياض، بحضور كل من المهندس أيمن المشهوري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع رأس المال البشري والشؤون الإدارية في الهيئة العامة للترفيه، وزينب أبوالسمح الرئيس التنفيذي لأكاديمية MBC. شهد الحفل استعراضًا حيًا ومباشرًا تضمن فعاليات المشاركين من المتسابقين في المرحلة الختامية، إلى جانب عزف على البيانو رافق مأدبة العشاء.

تخلل الحفل كلمة لـ زينب أبوالسمح، الرئيس التنفيذي لأكاديمية MBC، أشارت خلالها إلى أن الرحلة الإبداعية التي أطلقتها “أكاديمية MBC” قبل أكثر من عامين بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه هي عملياً أكبر حملة لاكتشاف المواهب في السعودية. وأشارت أبوالسمح إلى بعض الأرقام التي توضح ما حققته الأكاديمية خلال العام الماضي وحده. على سبيل المثال لا الحصر، وبالنسبة للتدريب المهني في ميادين العمل، قامت الأكاديمية بتدريب 258 من مواهبها في مواقع التصوير التابعة لـ “مجموعة MBC” وشركائها في المملكة وخارجها، كما تم ابتعاث 15 موهبة سعودية إلى مدارس Gobelins العالمية في باريس المصنفة من ضمن أفضل مدارس الأنيميشن في العالم. في السياق نفسه، التحقت 1786 موهبة بصفوف “أكاديمية MBC” ضمن مختلف قطاعات الإنتاج وصناعة المحتوى. كما منحت “أكاديمية MBC” جوائز مالية بقيمة 200 ألف دولار لـ فيلمين سعوديين في مرحلة الكتابة لتمكينهم من الإنتاج. وغيرها الكثير من المبادرات والنشاطات.

وفي ختام كلمتها شكرت زينب أبوالسمح الهيئة العامة للترفيه والممثلة بالإدارة العامة لتطوير المواهب على كل ما قدمته من رعاية واهتمام ودعم على كافة الأصعدة. كما توجهت بالشكر لـ وكالة مواهب MBC (MBC Talent) على رعايتهم للرحلة الإبداعية، وإلى لجان التحكيم التي سخرت خبراتها وعلومها في مساعدة اختيار المواهب الأبرز في كل محطة، وأثنت على مجهود أهل الصحافة والإعلام، والمواهب التي شاركت على امتداد المملكة.

أسماء الفائزين بحسب الفئات المشاركة:

فئة الفنون البصرية

نايف أحمد، امتثال المكتوم، رياض حمزي

فئة الفنون الأدائية

فريق أسد، عبدالعزيز الشمري، لندا الفيصل

فئة كتابة السيناريو

نديم النجم، غادة عبدالعزيز، مياسة عبدالله

فئة الأنيميشن

رشا الشريف، ماريا الفقيه، علي الدهنيم

فئة الدوبلاج

أحمد القريشي، دخيل الشمراني، كوثر ونوف جغدمي

فئة صناعة الأفلام

أحمد الديواني، فيصل الزهراني، عبدالله الصميت

فئة التمثيل

لين البارقي، أمل العنزي، رائد الابراهيم

فئة الكوميديا

سفانة سناري، زياد زيلعي، عماد المسعود

فئة التقديم

لين القحطاني، محمد عثمان، عبدالعزيز الجامع

فئة العزف

فرقة هارموني، مريم مدني، محمد سعد الرشيدي

فئة الغناء

عبدالله القصيري، خالد الجيلاني، عبدالله القرني

فئة التعليق الصوتي

سليمان الزيد، فيصل الملحم، تركي الضيف

فيما يلي نبذة موجزة تلخص أبرز نجاحات روّاد ومنتسبي أكاديمية MBC خلال العام الماضي:

أولاً) الموهوبة أسينات لعبت دوراً رئيسياً في مسلسل “صعود الساحرات” أضخم عمل إنتاجي في المنطقة وسيعرض قريباً، كما لعبت دوراً في فيلم (ذي قار) إلى جانب ممثلين ومخرجين عالميين.

ثانياً) الموهوب أحمد الكعبي لعب دور البطل في مسلسل الهدف الموجود حالياً على شاهد، ومثّل في مسرحية الفيلسوف في موسم الرياض.

ثالثاً) الموهوب سالم العطوي لعب دور البطل في فيلم (ديار حسمه) الحائز على جائزة في مهرجان لندن الدولي، كما مثّل في فيلم (ذي قار) وفيلم (نوره) وفيلم (الخروف).

رابعاً) فريق هوانا، شارك في برنامج توب شيف، ومهرجان البحر الأحمر، ومهرجان لحظات العلا

خامساً) الموهوبة ساره بهكلي، شاركت في مسلسل (نهوض الساحرات) ومسلسل (بنات الثانوية) ومسيرة افتتاح موسم الرياض، إضافة إلى إعلان مجوهرات، وإعلان روح السعودية في موسم الرياض.

سادساً) الموهوب حسن عوجان، شارك في فيلم (سطار) الذي يعرض في دور السينما الآن، ومثل في مسلسلَي (خيوط المعازيب)، و(ربع نجمة)

سابعاً) في برنامج سعودي أيدول شارك عدد من مواهب الأكاديمية وهم: عبدالعزيز المانع، سالم العطوي، رنا المهدي، علي النمري.