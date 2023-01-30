الدولية

بسبب عصابات المخدرات..  8 قتلى في هجوم على ملهى ليلي بالمكسيك

صحيفة البلادaccess_time9 / رجب / 1444 هـ      30 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

قُتل ثمانية أشخاص بالرصاص في هجوم مسلح على ملهى ليلى  في مدينة خيريز الواقعة في شمال وسط  المكسيك  في منطقة تشهد أعمال عنف تمارسها  عصابات المخدرات  ، وفق ما أعلنت أمس  الأحد السلطات المحلية.

وليل الجمعة-السبت فتح رجال مدجّجون بالأسلحة النار في الملهى الواقع في ولاية زاكاتيكس التي تبعد نحو 670 كلم إلى الشمال من  مكسيكو ، وفق المصادر نفسها.

وقتل ستة أشخاص على الفور، فيما قضى اثنان متأثرين بجروحهما خلال تلقيهما الإسعافات.

وبين الضحايا موسيقيون ورواد الملهى وعاملون فيه، وفق وسائل إعلام محلية.

ولا يزال خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم يتلقون العلاج في المستشفى.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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