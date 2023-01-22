“صحة مكة” تدعو المواطنين والمقيمين للتعاون مع فرق التطعيم ضد شلل الأطفال

البلاد- واس

أهابت الإدارة التنفيذية للصحة العامة بجميع المواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة، بالتجاوب والتعاون مع فرق التطعيم الميدانية ضد شلل الأطفال، حتى يتم تحقيق نسبة التغطية المطلوبة.

يأتي ذلك على خلفية إطلاق الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال مراكز الرعاية الأولية، وتستهدف جميع الأطفال دون سن خمس سنوات بالعاصمة المقدسة دون النظر عن سابق الجرعات التي تم إعطاؤها للطفل مسبقًا، وذلك ضمن الجهود الرامية لحماية المجتمع من مرض شلل الأطفال عبر رفع مستوى المناعة المجتمعية بحول الله.

وسيتم تنفيذ الحملة عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية بتجمع مكة المكرمة الصحي بفرق ثابتة داخل المراكز وفرق ميدانية في الأحياء السكنية لتطعيم الأطفال باللقاح الفموي (نقطتين بالفم) على أن تستمر الجرعة الأولى من الحملة لمدة خمسة أيام , وستنفذ الجرعة الثانية من الحملة بإذن الله تعالى يوم الأحد 26 فبراير.