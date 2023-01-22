شركة روسية تستعد لإنشاء مطار فضائي عائم جديد

البلاد – وكالات

أعربت شركة السفن الموحدة عن استعدادها لإنشاء مطار فضائي عائم جديد، حسبما نقلت RT .

أعلن ذلك رئيس الشركة، أليكسي رخمانوف، الذي قال إن هذا المشروع التقني يمكن تحقيقه مع شرط أن تقدّم الحكومة الروسية طلبا بهذا الشأن.

وأشار رخمانوف إلى أن أبعاد ساحة سينشأ عليها المطار الفضائي يمكن مقارنتها بساحة مشروع “نوفوتيك” في بلدة (بيلوكامينكا) والذي حققته الشركة حيث تم بناء معمل ينتج الغاز الطبيعي المسال.

وقد يصبح المشروع، حسب رئيس الشركة، نموذجا لبناء منشآت عائمة أخرى سيتم تجميعها من وحدات منعزلة، بما في ذلك مدن مستقبلية عائمة ستستخدم التكنولوجيا نفسها التي استخدمت عند إنشاء معامل الغاز المسال والمطارات العائمة.

وأوضح رخمانوف أن الوحدات التي سيتم تجميع المطار منها يمكن أن تنقل إلى موقع الإنشاء من منطقة أخرى، وبإمكان المطار الفضائي أن يسير في أي اتجاه بتأثير التيارات البحرية.

يذكر أن المطار الفضائي العائم الروسي الأول “المنصة البحرية” تم إنشاؤه على أساس منصة البارجة البحرية الكبيرة التي ترسو الآن في أقصى شرق روسيا.