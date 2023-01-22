الكويت تعلن استئناف حركة الملاحة في 3 موانئ

الكويت – البلاد

استؤنفت حركة الملاحة في 3 موانئ كويتية، بعد تعليقها بشكل مؤقت، بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

كانت مؤسسة الموانىء الكويتية ، قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأحد، توقف حركة المالحة البحرية مؤقتا في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي، إنها أوقفت حركة الملاحة في هذه الموانئ منذ الساعة الثامنة صباحا، إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية وحرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت منذ قليل، بيانًا قالت فيه إن طقس اليوم في الكويت غير مستقر وسيشهد فرصة لضباب كثيف بداية من الليلة حتى ساعات الصباح الأولى من يوم غد الاثنين.