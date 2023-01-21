بعد ظهور سلالات جديدة متحورة.. مخاوف عالمية من إصابة البشر بإنفلونزا الطيور

البلاد – متابعات

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن مخاوف من جائحة إنفلونزا الطيور الجديد حيث دق كبار علماء الفيروسات ناقوس الخطر بشأن الانتشار “المقلق” للفيروس القاتل في المنك، ويقولون إنه يثير احتمالية أن أنفلونزا الطيور H5N1 يمكن أن تنتقل إلى البشر.

و انزعج كبار علماء الفيروسات بعد انتشار سلالة إنفلونزا الطيور H5N1 بين الثدييات، موضحين أنه حدث تفشي المرض في مزرعة في إسبانيا في أكتوبر والتي كانت تؤوي 52 ألف من المنك، إنه يثير احتمال حدوث طفرات لتنتشر بسهولة بين البشر.

وحذر خبراء آخرون حذروا من أن تفشي الفيروس بين حيوانات المنك، قد يؤدي إلى “إعادة تركيب”، أي عندما يقوم فيروسان بتبديل المادة الجينية لإنتاج هجين جديد.