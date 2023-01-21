مايكروسوفت تحدد الموعد النهائي لاستخدام “ويندوز 10”

البلاد- متابعات

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستتوقف نهائيًا عن بيع تراخيص نظام “ويندوز 10” من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من 31 يناير الجاري.

وبدأت الشركة إطلاق نظام ويندوز 10 بإصداري: هوم وبرو منذ أواخر عام 2014، وذلك بعد التعثر الذي عانت منه الأنظمة السابقة، خاصةً: ويندوز فيستا، وويندوز 8، وويندوز 8.1. ومعه شعر كثير من المستخدمين بأن الشركة قد تعيد النجاح الذي حققه نظام ويندوز إكس بي.

وسيستمر نظام ويندوز 10 في تلقي التحديثات الأمنية حتى نهاية الدعم الرسمي في 14 أكتوبر 2025.

وفي نهاية عام 2021، أطلقت مايكروسوفت نظام ويندوز 11 ليواصل مسيرة نظام ويندوز 10، ومع ذلك يبدو أن المستخدمين ليسوا متحمسين للترقية إلى النظام الأحدث، فحتى شهر ديسمبر الماضي، لا تزال حصة نظام ويندوز 10 تساوي أربعة أضعاف حصة خليفته.

وتأتي الأخبار المتعلقة بإنهاء مبيعات نظام ويندوز 10 عقب النهاية الفعلية لأنظمة: ويندوز 7، وويندوز 8، وويندوز 8.1، حيث توقف مايكروسوفت عن تقديم أي تحديثات أمنية للأنظمة في 10 يناير الجاري.

ومع ذلك لا يزال ويندوز 7 يُشغِّل أكثر من 11 في المئة من جميع الأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز على المستوى العالمي، في حين أن 2.59 في المئة من المستخدمين ما يزالون يستخدمون نظام ويندوز 8.1.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن مايكروسوفت لن تبيع نظام التشغيل ويندوز 10 عبر موقعها الإلكتروني، فمن المحتمل أن يستمر بائعو الجهات الخارجية في الاحتفاظ بمخزون من رموز تثبيت نظام التشغيل لبعض الوقت.