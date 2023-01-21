“التطوير المهني” ينظم ندوة “المعلم الملهم” الثلاثاء المقبل

البلاد- متابعات

ينظم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ندوة افتراضية -عن بُعد- يوم الثلاثاء المقبل بعنوان “المعلم الملهم للرؤية الطموحة 2030″؛ وذلك تحت شعار “لنتشارك معًا في بناء وطن نفتخر به” تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم.

وتتضمن الندوة أربعة محاور تهدف إلى إبراز الأثر التربوي للمعلم الملهم في دعم مستهدفات رؤية 2030 وممكناتها، والتأكيد على الأدوار الاجتماعية للمعلم، وتعميق الوعي بأهمية إكساب المهارات المقصودة، وأثر المعلم في الاستدامة والمنافسة العالمية، وتوضيح الدور القيادي للمعلم في العملية التعليمية.

وستناقش جلسات الندوة أدوارَ المعلم تجاه المجتمع المدرسي وأولياء الأمور، ودور المعلمين في الاستدامة وتحفيز الطلاب على التنافسية العالمية، وخصائص المعلم وممكناته في التغيير الإيجابي للتعليم، وبناء الشخصية الوطنية، ومساهمة المعلم في تعليم مهارات الحياة والتفكير الابتكاري.

وأكد المعهد أهمية حضور المعلمين والمعلمات لمثل هذه الفعاليات، والحصول على شهادة حضور محتسبة في نقاط التطوير المهني التعليمي، ودعا إلى الحضور من خلال الرابط http://shorturl.at/ACGJK.