غرامة قرابة مليون دولار على ترمب بسبب هيلاري كلينتون

الولايات المتحدة- البلاد

حكم قاض فيدرالي أمريكي على الرئيس السابق دونالد ترمب ومحاميته بغرامة قدرها حوالي مليون دولار لرفعهما دعوى قضائية “عبثية” على هيلاري كلينتون بتهمة محاولة الغش في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وأورد القاضي جون ميدلبروكس أن الرئيس السابق الذي يأمل يالعودة إلى البيت الأبيض في 2024، قد أقدم على “إساءة استخدام للمحاكم”: من خلال رفع دعوى قضائية “لنشر رواية سياسية بشكل غير نزيه”.

وجاء بالشكوى التي رفضها القاضي ميدلبروكس، أن كلينتون وأشخاصًا آخرين حاولوا إقناع الجمهور بأن حملة ترمب جرت بتواطؤ مع روسيا، وطالب الرئيس السابق، من منافسته التي هزمها بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016، بتعويض قدره 70 مليون دولار.

وأشار القاضي في حكمه المؤلف من 45 صفحة أن هذه الشكوى “ما كان يجب أن تُرفع أبدًا”.

كتب القاضي: “عدم كفايتها كشكوى قانونية واضحة منذ البداية. وأي محامٍ عاقل ما كان ليقدمها. الغرض منها سياسي، ولا تشكل أي من الحجج الواردة في الشكوى ادعاء قانونيًا مقبولًا”.

وحُكم على ترامب ومحاميته ألينا هابا بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 937,989,39 دولارًا لتغطية التكاليف القانونية للطرف الخصم.