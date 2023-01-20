لبنان يفقد حق التصويت بـ “الأمم المتحدة”

البلاد – متابعات

فيما يبدو انعكاسا للأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان؛ قالت الأمم المتحدة إن “لبنان وجنوب السودان وفنزويلا” فقدوا حقوق التصويت في الجمعية العامة لعدم سداد المستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، من بين 6 دول فقدت حقوقها من أصل 193 عضوا”.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان أن :“الدول الثلاث الأخرى التي فقدت حقوق التصويت هي دومينيكا وغينيا الاستوائية والجابون”.

وينصّ ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين كاملين أو تزيد عن ذلك يفقدون حقوقهم في التصويت، لكنه يمنح الجمعية العامة أيضا سلطة تقرير أن “عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو”، وفي هذه الحال يمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت.

ووفقًا لرسالة الأمين العام، فإن “الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 1835303 دولارات للبنان، و76244991 دولارا لفنزويلا ، و619103 دولارات لغينيا الاستوائية، و196130 دولارا لجنوب السودان، و61686 دولارا للجابون، و20580 دولارا لدومينيكا.