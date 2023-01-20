بعد غد الأحد.. معرض الرياض للفضاء يستقبل زواره بواحة الملك سلمان للعلوم

الرياض- البلاد

تحت شعار “الإنسان والفضاء”، وفي مقر واحة الملك سلمان للعلوم، ينطلق بعد غد الأحد، “معرض الرياض للفضاء” الذي تنظمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وواحة الملك سلمان للعلوم، ويمتد لـ30يومًا حتى 29 رجب 1444هـ (الموافق 20 فبراير 2023م).

ويتضمن المعرض تجارب تعليمية وتفاعلية حية، تمكّن الزوّار بمختلف فئاتهم العمرية من التعرف على علوم الفضاء واكتشافاته بشكل مباشر، من خلال تصوير العلاقة بين الإنسان والكون، والمساعدة في استكشاف ومعرفة أسرار الفضاء على مر العصور، والتعرف على الإنجازات العظيمة التي أحدثت فارقًا كبيرًا في فهم الإنسان للكون، وساهمت في تطوير اكتشافاتها في الفضاء الفسيح، ابتداء من علم الأرصاد الفلكية، ومروراً بإطلاق الرحلات الفضائية، ووصولاً إلى تطوير التقنيات الحديثة.

ويشتمل المعرض على 8 محطات للتجارب الحيّة، تزخر بالمعلومات والتشويق، حيث ينقل زواره، في رحلة لاستكشاف تطور علم الفلك، وعلم الكونيات، وعدد من النظريات العلمية الحديثة حول طبيعة الكون، من خلال استخدام ألعاب تعليمية ممتعة، وأجهزة محاكاة تفاعلية، مثل “المشي على المريخ”، وتجربة تقنيات تستخدم لدراسة الكون مثل: التلسكوب، والأقمار الصناعية وغيرها، إلى جانب تنظيم دورات تفاعلية حول استكشاف الفضاء وأسراره، تجيب عن الأسئلة التي تتردد باستمرار في عقول الزوار حول الفضاء وعلومه واكتشافاته.

وبحسب المشرف على قطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس خالد بن عبد الله الهزاني، يمزج معرض الرياض للفضاء بين العلم والترفيه، ويسهم في إثراء الحياة العلمية والثقافية في أوساط سكّان وزوّار المدينة، وتحقيق النمو المنشود في هذا القطاع، وصُنع فرص عديدة للعاملين فيها، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويفتح المعرض أبوابه يوميًا من الـ 10 صباحًا حتى الـ 10 مساءً، ويمكن للزوار حجز تذاكر معرض الرياض للفضاء عبر الموقع الرسمي https://riyadhspacefair.com/#contact.