مخاوف أوروبية من زيادة التضخم بعد إعادة فتح اقتصاد الصين

البلاد – متابعات

قالت رئيس البنك المركزي الاوروبي كريستين لاجارد اليوم الجمعة إن قرار الصين بإعادة فتح اقتصادها سيزيد التضخم في أوروبا حيث يتنافس كلاهما على المزيد من الطاقة.

وكان هناك نقاش مكثف هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، حول ما إذا كان قرار بكين بإنهاء سياسة صفر كوفيد سيحدث تضخمًا أكثر أو أقل، ومن ناحية أخرى، يجادل البعض بأنه نظرًا لاستعادة سلاسل التوريد، فإن إعادة الفتح قد تخفف بعض الضغوط التضخمية التي واجهتها أوروبا في الأشهر الأخيرة.

وأشار آخرون إلى أن الصين ستستهلك المزيد من الطاقة وهذا سيزيد من الضغوط التضخمية المستمرة، ومن بين المجموعة الأخيرة الرئيسة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي في منطقة اليورو.

وأكدت لاجارد لاجارد خلال جلسة دافوس بقيادة جيف كاتمور من سي إن بي سي، أن إعادة فتح الصين شيء سيكون إيجابيًا بالنسبة للصين في الغالب، وهو أمر سيكون إيجابيًا لبقية العالم، ولكن سيكون لدينا ضغط تضخمي على الكثيرين منا.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الشركات الأوروبية قد تواجه تكاليف أعلى عندما تتطلع إلى شراء الغاز الطبيعي هذا العام حيث سيكون هناك المزيد من المنافسة على السلعة.

وكان التضخم أحد أكبر التحديات التي واجهها المواطنون الأوروبيون خلال العام الماضي، مدفوعًا في الغالب بفواتير الطاقة المرتفعة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات طوال عام 2022، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2٪ حيث أكد البنك المركزي في ديسمبر أنه سيزيد أسعار الفائدة أكثر في عام 2023 لمعالجة التضخم المرتفع للغاية.