أوروبا تهدد: حماية القاصرين من مقاطع العنف أو حظر “تيك توك”

البلاد – متابعات

هددت السلطات الأوروبية شركة تيك توك بحظر استخدام الشبكة الاجتماعية في الاتحاد الاوروبى إذا لم تمنع القاصرين من الوصول الى مقاطع الفيديو التي يُحتمل ان تسبب القتل، حسبما قالت صحيفة “20 مينوتوس” الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية هددت الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو، بحظر استخدام الشبكة الاجتماعية في الاتحاد الأوروبى حال منع القاصرين من الوصول الى الفيديوهات التي قد تكون خطيرة على حياتهم.

وخلال اجتماع عن بعد مع تشيو، أخبره المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ، تييري بريتون ، أنه “مع الشباب ، يتطلب الأمر مزيدًا من المسؤولية”، وأنه “من غير المقبول أنه وراء الميزات الممتعة وغير الضارة على ما يبدو، يستغرق المستخدمون ثوان للوصول إلى المحتوى الضار والمهدِّد للحياة في بعض الأحيان “.

كما أوضح قسم المفوض بعد الاجتماع ، طلب بريتون من شو بشكل صريح للغاية” الامتثال للوائح حماية البيانات الأوروبية والقانون الجديد بشأن الخدمات الرقمية التي يجب أن تلتزم بها المنصات الكبيرة ، على أبعد تقدير ، اعتبارًا من 1 سبتمبر.

ستجبرهم هذه القاعدة على التخلص من المحتوى غير القانوني وتحسين الشفافية حول تشغيل الفيديوهات التي تحدد ما يراه المستخدمون على الإنترنت ، وإذا لم يفعلوا ذلك مرارًا وتكرارًا ، فقد تفرض بروكسل غرامة قدرها 6٪ من إجمالي فواتيرهم أو حتى منعهم من البقاء في السوق الموحدة.

قال بريتون ، الذي دعا تشيو إلى الامتثال “قبل وقت طويل” لن نتردد في اعتماد النطاق الكامل لهذه العقوبات لحماية مواطنينا إذا لم تظهر عمليات التدقيق الامتثال الكامل”.