تسريح 12 ألف موظف من جوجل  

البلاد – متابعات

أعلنت عملاق محرك البحث جوجل، اليوم، الجمعة، أنها ستقوم بتسريح 12 ألف من قوة العمل لديها، لتنضم بذلك إلى مجموعة كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية التي قامت بخفض الوظائف في ظل مخاوف من حدوث ركود.

وبحسب ما ذكرت قناة CNBC، فإن الرئيس التنفيذي لجوجل ساندار بيتشاى، قال في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى موظفي الشركة أن جوجل ستبدأ في عمليات التسريح في الولايات المتحدة على الفور، وفي الدول الأخرى سيتطلب الأمر وقتا أطول بسبب القوانين والممارسات المحلية.

وأضاف بيشاى أن عملاق البحث سيعرض على الموظفين المقيمين في الولايات المتحدة مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر 16 أسبوعا، وأسبوعين إضافيين عن كل عام عملوا فيه في جوجل.

وقال التقرير إن شركات التكنولوجيا الأمريكية تواجه مجموعة من التحديات في الوقت الراهن، ليس أقلها ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم على مدار العام الماضي، مما أدى إلى إضعاف أسهم الشركات وأجبر المعلنين على تقليص الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت.

وأدى رفع معدل الفائدة من الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي إلى تراجع الرغبة في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، وفرض مناخ الاقتصاد الكلي القاتم بدوره ضغوطا على تلك الشركات لإجراء خفض في قوة العمل لديها.