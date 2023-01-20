اليوم الجمعة.. إصابات ووفيات كورونا محليًا وحول العالم

الرياض – جدة- البلاد: وكالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، احصائية كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، كاشفة عن تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو العدد نفسه المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 827,556، وتسجيل 29 حالة تعافٍ جديدة، بارتفاع 5 حالات عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 815,183، ونوهت “الصحة” إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة، بانخفاض حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات بـ”كوفيد 19″ إلى 9,554 حالة وفاة.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 668 مليونًا و275 ألفا و855،

وأفادت الجامعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفعت إلى 6 ملايين و734 ألفا و889 حالة وفاة.

نصائح

– احصل على التطعيم والتزم بالإرشادات المحلية بشأنه.

– حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنّب الحشود والمخالطة اللصيقة.

– ارتدِ كمامة مناسبة عندما يتعذّر عليك تطبيـق تدابيــر التباعد البدني وعندما تكون في مكان سيّئ التهوية.

– نظّف يديك بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون.

– غطِ فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، وتخلّص من المنديل الورقي المستعمل على الفور ونظّف يديك بانتظام.

– إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد-19 أو أظهرت نتائج الاختبار إصابتك به، فاعزل نفسك عن الآخرين حتى تتعافى من المرض.

ويعتبر الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 عامًا أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.