نتفليكس تعلن استقالة مؤسسها .. وهذا هو السبب

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أعلنت شركة نتفليكس، أن مؤسسها ريد هاستينجز سيتنحى عن منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركة وسيعمل كرئيس تنفيذي، مضيفة أنه سيتم استبدال الرئيسين التنفيذيين المشاركين تيد ساراندوس وجريج بيترز بهاستينجز، بحسب ما ذكرت شبكة CNN الأمريكية.

وساراندوس، الذي كان بالفعل الرئيس التنفيذي المشارك، هو الوجه العام للشركة في هوليوود، بينما أشرف بيترز الرئيس التنفيذي للعمليات سابقًا على تطوير منتجاتها ودفعها نحو الإعلان، فيما سيتولى هاستينجز، 62 عاما، منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وكتب هاستينجز في مدونته: ظل مجلس إدارتنا يناقش التخطيط للخلافة لسنوات عديدة، حتى المؤسسون بحاجة إلى التطور، كجزء من هذه العملية، قمنا بترقية تيد إلى منصب الرئيس التنفيذي المشارك بجواري في يوليو 2020، وجريج إلى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وفي العامين ونصف العام الماضيين، قمت بتفويض إدارة نتفليكس لهم بشكل متزايد.

وأسس هاستينجز نتفليكس في عام 1997 وغيرت طريقة مشاهدة عدد لا يحصى من الأسر للأفلام والعروض، أولًا من خلال عمل DVD الخاص بالبريد ثم خدمة بث الفيديو.

وتحت قيادة هاستينجز، عطلت Netflix شركات تأجير الأفلام القديمة مثل Blockbuster وساعدت في إحداث ثورة في هوليوود من خلال بدء سباق تسلح بالاستثمار في المحتوى الأصلي، كما نجت أيضًا من خطوة خاطئة ملحوظة في عام 2011 عندما خططت الشركة لفترة وجيزة لفصل خدمة البث من أعمالها على أقراص DVD، مع إعادة تسمية الأخيرة باسم Qwikster.

وفي العام الماضي، شهدت Netflix نجاحًا كبيرًا في أسهمها وسمعتها بعد خسارة المشتركين وسط المنافسة المتزايدة من خدمات البث المنافسة، ردًا على ذلك قدمت Netflix فئة منخفضة السعر ومدعومة بالإعلانات لأول مرة في تاريخها.

وفي تقرير أرباحها أمس الخميس، قالت الشركة إنها أضافت أكثر من 7.6 مليون مشترك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، أي أعلى بكثير من 4.5 مليون إضافة كانت قد توقعتها ليصبح المجموع أكثر من 230 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم.