الصين تزف بشرى سارة للعالم: انخفاض إصابات كورونا

البلاد – وكالات

اعتبرت الصين أنها اجتازت الجزء الأسوأ من معركتها ضد كورونا، مؤكدة أن انتشار الفيروس عند مستوى “منخفض نسبيًا”.

وقالت نائبة رئيس الوزراء سون تشونلان، التي تشرف على جهود مكافحة الفيروس، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية “في الآونة الأخيرة، صارت الجائحة بشكل عام في البلاد عند مستوى منخفض نسبيًا”.

وأضافت “عدد الحالات الحرجة في المستشفيات يتناقص بشكل مطرد، غير أن مهمة الإنقاذ لا تزال ثقيلة”.

وجاءت تعليقات تشونلان عشية ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحامًا في أنحاء الصين، إذ يسافر ملايين من المقيمين بالمدن إلى بلداتهم الأصلية لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ رسميا، السبت.

وتزاحم ركاب محملون بأمتعة وصناديق هدايا على القطارات الجمعة، متجهين للاجتماع بأسرهم بعد طول انتظار. وتشير تقديرات وزارة النقل إلى 2.1 مليار رحلة في المجمل في أنحاء الصين خلال الفترة من السابع من يناير و15 فبراير.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن 30,2 مليون شخص سافروا في جميع أنحاء البلاد في يوم الأربعاء فقط. ويُخشى أن تؤدي حركة الانتقالات الهائلة هذه التي تصنف من أكبر الانتقالات في العالم إلى زيادة الإصابات بالفيروس في الريف الصيني الذي يعاني من نقص الموارد.

وقالت هيئة تنظيم الإنترنت في الصين هذا الأسبوع إنها ستحظر أي “معلومات كاذبة” حول انتشار الفيروس يمكن أن تتسبب في أي مشاعر “كئيبة” خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة مؤخرا إن عدد مرضى كوفيد في العيادات وغرف الطوارئ وأصحاب الحالات الحرجة قد بلغ ذروته. لكن هناك الكثير من الشكوك حول رواية الصين عن انتشار الفيروس الذي أثقل كاهل المستشفيات ومحارق الجثث منذ أن تخلت بكين عن القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد والاختبارات الجماعية الشهر الماضي.