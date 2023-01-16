شركة TOD تقوم باختيار TPAY لتكون الشركة المسؤولة عن عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول من خلال ذلك سيستطيع 105 مليون مستخدم الاستمتاع بمحتوى رياضي وترفيهي غني

يناير 16، 2023: عقدت TOD، منصة البث الأسرع نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شراكة إستراتيجية مع شركة TPAY الرائدة في مجال المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، للسماح للمستخدمين بالاشتراك في محتوى رياضي وترفيهي غني من خلال هواتفهم المحمولة.

تمتد الشراكة لتشمل ما يصل إلى 105 مليون مستهلك في مصر كبداية، ثم التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في المرحلة الأولى من تلك الشراكة، شركة TPAY ستمكن TOD من قبول رسوم الاشتراك من المستخدمين من خلال الخدمة المباشرة للدفع عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف أو إضافة رسوم الاشتراك لفاتورة رقم الهاتف الشهرية، ليصبح محتواها في متناول المستخدمين الذين يجدون صعوبة في استخدام طرق الدفع التقليدية مثل بطاقات الائتمان والخصم.

كما صرح “جون-بول مكيرلي” نائب رئيس المبيعات والتسويق فيTOD : “تقدم شركة TPAY تغطية مثالية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وتوفر طرق دفع محلية مناسبة، بالإضافة إلى تاريخها الحافل بتمكين المشتري مثل TOD من قبول المدفوعات بسرعة وسلاسة؛ وهذا يتيح لنا توصيل محتوانا المميز بأقصى سرعة لملايين من سكان المنطقة.”

وأضاف راج سوني، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة TPAY: “تؤكد هذه الشراكة كوننا شريك معالجة المدفوعات المفضل لدى المشتريين المتميزين، خاصة في قطاع البث المباشر. يسعدنا نجاحنا في بناء طرق تسهل عملية الدفع وتزيل كافة التعقيدات، مثل عمليات التسوية عبر الحدود، ودورات الدفع السريعة، وإدارة المخاطر، مما يساعد الشاريين في التركيز على أعمالهم الأساسية وتوسعاتهم.”