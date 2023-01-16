“بيجو لايف” Bigo Live تكرّم تميّز وإبداع صانعي المحتوى والمذيعين في حفل توزيع جوائز “جالا” (Gala) من “بيجو” (BIGO) لعام 2023

استهلت “بيجو لايف”Bigo Live ، منصة البث المباشر الرائدة عالمياً، العام الجديد بطابع خاص ومتميز، ونجحت في اختتام فعاليات النسخة الرابعة من الحدث الرئيسي السنوي: حفل توزيع جوائز “جالا” (Gala) من “بيجو” (BIGO) لعام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن حفل توزيع جوائز “جالا” (Gala) من “بيجو” (BIGO) الذي يعود مجدداً للانعقاد على أرض الواقع بعد سنتين من انعقاده عبر الانترنت، وكان الحفل قد أقيم على مسرح الكابيتول التاريخي في سنغافورة، وذلك في يوم السبت الموافق 7 يناير 2023. حضر الحفل 1000 شخص من مناطق مختلفة من أنحاء العالم كأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا. كما تم تقدير وتكريم أكثر من 270 صانع محتوى على “بيجو لايف”Bigo Live ، وما يقارب من 100 عائلة صانعة محتوى على “بيجو لايف” Bigo Live. ويأتي هذا الحدث دليلاً على وفرة المواهب الهائلة في مجال البث المباشر التي تزخر بها المنصة، وقد تم بثه مباشرة وبشكل حصري على منصة “بيجو لايف”Bigo Live ، التي رصدت ما يقارب من 4 ملايين مشاهد لمتابعي الحدث على مستوى العالم، ما أدى إلى مضاعفة نسبة المشاهدة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يثبت أيضاً النمو المستمر الذي تحرزه المنصة على مرّ السنين.

حفل توزيع جوائز “جالا” (Gala) من “بيجو” (BIGO) يستضيف باميلا أوي (جهة اليسار) وهوسان ليونج (جهة اليمين)

تركّز حفل توزيع جوائز “جالا” (Gala) من “بيجو” (BIGO) حول موضوع “نعيش معًا”، وقد استضافه الممثل الكوميدي السنغافوري الشهير هوسان ليونج والممثلة السنغافورية باميلا أوي. وتم تكريم المجموعة المتنوعة من صانعي المحتوى في “بيجو لايف” Bigo Live الذين نالوا إعجاب وتقدير جمهورهم من خلال ما قدموه من محتوى مبتكر ومبدع، بالإضافة إلى أولئك الذين أحدثوا فرقاً كبيراً في مجتمعاتهم من خلال إنشاء مجموعات من الأشخاص ذوي التفكير المماثل عبر البث المباشر.

فوز “TracTrac” بجائزة أفضل صانع محتوى عبر البث المباشر في العالم

شهد الحدث المليء بالنجوم والذي استمر لثلاث ساعات تكريم المواهب الأكثر تميزاً على تطبيق “بيجو لايف” Bigo Live من خلال مجموعة متنوعة من فئات الجوائز، وقد كانت جائزة أفضل صانع محتوى عبر البث المباشر في العالم من نصيب “TracTrac” من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تم تقديم جائزة “أفضل أسرة في صناعة المحتوى” إلى “BB&BG” من فيتنام، فيما حصدت “Pikalydia” و”TBSinger” من إيطاليا جائزة الأداء الغنائي الأكثر شعبية.

عرض السحر الافتتاحي لحفل توزيع جوائز “جالا” (Gala) من “بيجو” (BIGO) للساحر المصري “هاني شو”

كما تضمن حفل توزيع جوائز “جالا” (Gala) من “بيجو” (BIGO) فقرات استعراضية جذابة وآسرة لبعض من ألمع المواهب في “بيجو لايف”Bigo Live، بما في ذلك؛ الساحر المتألق “هاني شو” من مصر، الذي أبهر الجميع بعرضه السحري الأخّاذ، وفرقة “جيرلز دانس جروب” Girls Dance Group. كما حظي المشاهدون عبر الإنترنت بفرصة المشاركة في الأجواء الاحتفالية لهذا الحدث، حيث شاركوا في سحوبات الحظ طوال فترة الحدث الذي تم بثه عبر التطبيق في بث مباشر خاص بالاحتفال، وفازوا بجوائز حصرية مثل الشارات الخاصة ومقتنيات وهدايا جوائز “جالا” (Gala) من “بيجو” (BIGO) الافتراضية، وأجهزة هواتف (نوفا 9)، بقيمة إجمالية قدرها 1.000.000 دولار أمريكي.

الفنانون المبدعون في حفل توزيع جوائز “جالا” (Gala) من “بيجو” (BIGO)

يعد نجاح حفل توزيع جوائز “جالا” (Gala) من “بيجو” (BIGO) لعام 2023 بمثابة شهادة على القوة المؤثرة للبث المباشر، مما يُبرز رؤية “بيجو لايف” Bigo Live بأن تكون منصة تواصل اجتماعي تزخر بمحتوى يلهم حياة مليار شخص. ويعد هذا الحدث جزءًا من التقليد السنوي لشركة “بيجو لايف” Bigo Live لتقدير وتكريم جهود الأشخاص الذين ساهموا في دعم مهام ودور المنصة، من خلال تبني واحتضان المواهب، وبناء مجتمع قائم على التواصل وتعزيز الشمول والتنوع. كما يُظهر هذا الحدث التزام المنصة بسد الفجوة بين العالمين الرقمي والمادي من خلال الأحداث التفاعلية الهجينة.

وقال مايك أونج، نائب رئيس “بيجو تكنولوجي”، “يأتي احتفالنا لهذا العام بحفل توزيع جوائز “جالا” (Gala) من “بيجو” (BIGO)، دليلاً راسخاً على الإبداع والعمل الدؤوب من قبل صانعي المحتوى لدينا لتحقيق أقصى استفادة من السنوات السابقة الحافلة بالأحداث. واليوم، نشعر بفخر كبير لإعادة تنظيم حفل توزيع جوائز “جالا” (Gala) من “بيجو” (BIGO) في سنغافورة وتقديم المواهب المتميزة على منصتنا إلى العالم. لقد كنا، ومنذ فترة طويلة، نتطلع إلى الجمع بين الأشخاص الذين يحدثون فرقاً كبيراً في مجتمعنا ليجعلوه يبدو على ما هو عليه اليوم، وبالطبع ليس هناك بداية أفضل من هذه لنستهل بها العام الجديد ومن خلال هذا الحدث السنوي.” وأضاف أونج بالقول، “إن حفل توزيع جوائز “جالا” (Gala) من “بيجو” (BIGO) قد زود صانعي المحتوى والمستخدمين على منصتنا بفرصة قيّمة لاستعراض مواهبهم والتعبير عن شغفهم، وكلمة شكراً وحدها لا تكفي للتعبير عن تقديرنا الحقيقي لهم لكونهم جزءًا من هذه الرحلة الرائعة.”

منذ إنشائها في عام 2016، برزت “بيجو لايف” كشركة عالمية رائدة في القطاع ولاعب رئيسي في دفع عجلة اقتصاد المبدعين العالميين، فهي تضم اليوم أكثر من 400 مليون مستخدم في 150 دولة حول العالم. وعلى مدار العام الماضي؛ عملت “بيجو لايف” على تنمية وصقل إمكانات المواهب الخاصة بها من المذيعين وصانعي المحتوى، بالإضافة إلى توسيع نطاق مكتبة المحتوى المحلي المتميزة، مع التركيز على عروض الترفيه الشاملة، والتجارة الاجتماعية، والألعاب، ومحتوى الموسيقى، من خلال إبرام شراكات مع قطاعات متعددة وإطلاق سلسلة من الأنشطة في السوق ذات الصلة على مستوى العالم.

في إطار جهودها المستمرة لامتاع مستخدميها بتجربة بث مباشر جذابة وغامرة، أطلقت “بيجو لايف” عدداً من المزايا المبتكرة والأولى من نوعها في عام 2022، بما فيها، “فيرتشوال لايف” “Virtual Live” – وهي ميزة مدعومة بتقنية الواقع المعزز (AR)تتيح للمستخدمين إنشاء شخصيات رمزية ثلاثية الأبعاد “أفاتار” لتمثيل أنفسهم في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى خاصية “مجتمع بيجو” (Community)، وهي ميزة تفاعلية تُمكّن المستخدمين من إنشاء مجتمعات عبر الإنترنت والانضمام إليها وإدارتها والتواصل مع مستخدمين آخرين يشاركونهم الاهتمامات ذاتها.

للانضمام إلى مجتمع “بيجو لايف” العالمي واستكشاف بعض من ألمع المواهب المتميزة على منصة التواصل الاجتماعي، قم بتنزيل تطبيق “بيجو لايف” Bigo Live (يتوفر على أجهزة الهواتف المحمولة بنظام التشغيل iOS و”أندرويد”)، أو يمكنك متابعة “بيجو لايف” على الفيسبوك و”انستجرام” للتعرّف على آخر المستجدات.