OSN تطلق مسلسل ‘The Last of Us’ بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة

• The Last of Us يُعرض حصريًا على OSN+ وOSN Showcase بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة

• OSN تحتفل بإطلاق مسلسل HBO المرتقب والقائم على لعبة The Last of Us في حدث مذهل أقيم يوم 13 يناير في “روكسي سينما” في بوكس بارك

يبدأ اليوم عرض مسلسل The Last of Us، الذي طال انتظاره، على OSN+ وOSN Showcase، بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة. وأقامت OSN حفلًا كبيرًا في يوم 13 يناير في دبي، دعت إليه عددًا من مشاهير لاعبي ألعاب الفيديو والمؤثرين وممثلي وسائل الإعلام، لمشاهدة الحلقة الأولى من المسلسل حصريًا قبل العرض الأول، وذلك احتفالًا بإطلاق المسلسل الذي أنتجته شبكة HBO.

وشهد العرض الذي أقيم في “روكسي سينما” بمنطقة بوكس بارك حضور عدد من عشاق لعبة The Last of Us التي تستند فكرة المسلسل عليها. واستمتع الجميع بتجربة مذهلة في الحفل الذي كشف لأول مرة عن الدراما التي تصوّر الأحداث التي تلت المأساة المروعة الشهيرة في اللعبة. وتُعرض حلقات المسلسل كل يوم إثنين على OSN+، مع بثها في الوقت نفسه على قناة OSN Showcase.

واستنادًا على لعبة الفيديو التي نالت استحسان النقّاد وحازت العديد من الجوائز، تدور أحداث المسلسل The Last of Us بعد 20 عامًا من تدمير الحضارة الحديثة. إذ تُستأجر خدمات جول، الناجي العنيد والمتمرس من المأساة، لتهريب فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، وتُدعى إيلي، من منطقة الحجر الصحي المتسمة بالقمع. لكن ما يبدأ كمهمة محدودة سرعان ما يصبح رحلة مُفجعة مليئة بالوحشية، حيث يتعيّن عليهما اجتياز الولايات المتحدة واعتماد أحدهما على الآخر من أجل البقاء.

وأعربت أشلي رايت نائب الرئيس للتسويق والنمو في OSN+، عن سرورها بإطلاق المسلسل المرتقب The Last of Us في المنطقة، وقالت: “بينما نواصل في OSN+ التزامنا بتقديم محتوى ترفيهي متميز، فإننا متفائلون بأن مجتمع ممارسي ألعاب الفيديو وعامة الجمهور سيستمتعون بأحد أهمّ الأعمال التلفزيونية المرتقبة لهذا العام”.

كتب المسلسل وأنتجه كريغ مازن، مبتكر مسلسل Chernobyl والحائز على جائزة إيمي، ونيل دركمان مبدع لعبة الفيديو الناجحة The Last Of Us، وهو من بطولة بيدرو باسكال الذي يؤدي دور جول، وبيلا رامزي بدور إيلي، وغابرييل لونا في دور تومي، وآنا تورف في دور تس، ونيكو باركر التي لعبت دور سارة ابنة جول البالغة من العمر 14 عامًا. كذلك يلعب موراي بارتليت ونيك أوفرمان دورَي فرانك وبيل، وهما من الناجين من الجائحة ويعيشان بمفردهما في بلدة معزولة، بالإضافة إلى ميلاني لينسكي التي لعبت دور كاثلين، وستورم ريد في دور ريلي، وميرل داندريدج في دور مارلين، فيما لعب جيفري بيرس دور بيري، ولامار جونسون دور هنري.

وتضمّ قائمة الممثلين في العمل كيفون وُدارد في دور سام، وغراهام غرين في دور مارلون، وإلين مايلز في دور فلورنس. كما شارك في العمل آشلي جونسون وتروي بيكر