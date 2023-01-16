عملاق الابتكار العالمى”بلاج أند بلاي” تعمل على تسريع نمو الشركات الناشئة الواعدة فى المملكة العربية السعودية

الرياض ، المملكة العربية السعودية 15 يناير 2023:

أتمت شركة بلاج أند بلاي و مقرها وادى السيليكون و التي تعتبر أكبر منصة ابتكار فى العالم تسعى لدعم المواهب والشركات الناشئة المحلية و توفير مصادر الابتكار لشركائها عامها الأول فى رحلتها الناجحة فى المملكة العربية السعودية بعدد من الانجازات. وساهمت عملاق الابتكار حتى الآن فى تسريع نمو وتوسع أكثر من 90 شركة ناشئة اقليمية ومحلية واعدة فى المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال امدادهم بالإرشاد والدعم اللامحدود حتى يحصلوا على التمويلات وكل ما يلزم لتأمين فرص تطور مشروعاتهم. ساعدت شركة بلاج أند بلاى فى خلق أكثر من أربعمائة وخمسين وظيفة تتطلب مهارات عالية من خلال شركات مسرعة مسك الناشئة.

تعمل شركة بلاج أند بلاي على تحفيز مجال التكنولوجيا والابتكار من خلال إنشاء نظام محلى فريد من نوعه يربط بين المنظمات السعودية الرائدة وأفضل الشركات الناشئة، بحيث يكون جميع الأطراف على علم باتجاهات الصناعة. بامتثالها التام بالاهداف التحولية القومية لرؤية المملكة الطموحة 2030، تعمل بلاج أند بلاى على سد الفجوة بين وادى السليكون والمملكة العربية السعودية، كما أنها تروج للمشاريع والأفكار الجريئة ذات التأثير الأكبر والقيمة الإقتصادية الفعلية.

رسخت مسرعة مسك المدعومة من قبل بلاج أند بلاي نفسها كأحد المسرعات الرائدة والأكثر شهرة فى الشرق الأوسط. يستهدف البرنامج الشركات الناشئة في مراحلها الأولية، سواء كانت شركات محلية في المملكة العربية السعودية أو أجنبية ترغب فى التوسع في السوق السعودي بهدف وضعهم على مسار النمو السريع من خلال برنامج التدريب المكثف الذى يقدم خبرات متنوعة ( من خلال الحضور الفعلى – افتراضيا) والعديد من النماذج التدريبية مثل استراتيجية العمل، تطوير المنتجات، إستسراع النمو، الترويج للسلع، وجمع الأموال. بعد ثلاث دفع ناجحة، نجحت مسرعة مسك فى المساهمة فى نمو أكثر من ستين شركة ناشئة من أعلى المستويات، والتى استطاعت جمع أكثر من 75 مليون دولار للتمويل.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت شركة بلآج أند بلاي فصلا رائعا آخر وذلك بإطلاقها برنامجها الجديد من نوعه (مسرعة T5) والذى يركز على المدن الذكية وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعى (ساديا). من خلال خبراتها العالمية نجح فريق بلاج أند بلاى الإحترافى فى تحديد الشركات الناشئة الإبتكارية ذات إمكانيات نمو عالية . حتى الآن، استطاعت الإثنى عشر شركة المنتقاه بعناية والتى شاركت وتخرجت من البرنامج جمع حوالي ثلاثين مليون دولار للتمويل.

و سرعان ما جذبت جهود بلاج أند بلاى المبذولة لتفعيل إمكانات المملكة العربية السعودية الهائلة فى مجال الإبتكارات التكنولوجية انتباه هيئات سعودية مهمة. بالتعاون مع شركاء سعوديين معروفين، نجحت عملاق الإبتكار العالمى فى إطلاق خمسة برامج فى المملكة العربية السعودية حتى الآن. وبما أن التواصل خلال البيئه الريادية هو أساس عمل المنصة، فقد قامت بلاج أند بلاى بتنظيم أكثر من مائة وثمانين حدثا محليا لترويج تبادل المعرفة داخل بيئات الشركات الناشئة النشط والمزدهر فى المملكة.

صرح هنريك بيتر بارينتسن، أحد مديرى بلاج أند بلاى بالسعودية، قائلا ” نشعر بالسعادة والإمتنان والفخر بهذا الترحيب الإيجابى الذى تلقيناه من مؤسسات سعودية رائدة، وهيئات وكيانات حكومية، واصحاب رأس المال. إن هذا المجتمع يمتلك وفرة من الطاقة والإمكانات، لذا فإن بلاج اند بلاى ملتزمة بدعم وتسهيل نمو الشركات الناشئة والمواهب المحلية هنا داخل المملكة وخارجها. نحن واثقون من نجاحنا خلال عام 2023 وتائقون لإطلاق مبادرات جديدة تمس العديد من جوانب رؤية السعودية الطموحة 2030 “.

ومن جانبه صرح عبد الله العقيل، أحد مديرى بلاج أند بلاى فى السعودية قائلا ” نرغب فى القيام بدور حيوي لدعم توسع وتحول الإقتصاد السعودى من خلال مساعدة مزيد من الشركات فى التوسع والازدهار”. و أضاف قائلا ” نسعى فى بلاج أند بلاى لبناء نظام يضم صانعي التغيير الذين سوف يدفعون إقتصاد المملكة بشكل أسرع وأكثر مرونة نحو تحقيق أهداف رؤية قيادتنا 2030. وهكذا سوف نستمر فى دعم أفضل الشركات التقنية الناشئة، سواء هذه التى فى مراحلها الأولى أو تلك التى وصلت لمراحل متقدمة، من خلال توفير التدريب والمواد والأدوات التى يحتاجون إليها لتسريع نموهم وتوسعهم داخل المملكة. بعد كل ذلك، من المتوقع هذا العام أن تصبح السعودية من أسرع الإقتصاديات نموآ وهو الأمر الذي يجعلنا نطمح للمزيد”.

تهدف بلاج أند بلاى أن تترك أثرا أكبر داخل المملكة وتستعد المنصة التى يقع مقرها فى وادى السيليكون لإطلاق برنامج جديد بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجموعة التدريبية الثانية لبرنامج الهيئة الوطنية للأمن السيبرانى، والمجموعة التدريبية الرابعة لمسرعة مسك ذات النجاح الهائل.