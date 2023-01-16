المنطقة الشمالية الشرقية تعد جسر للتجارة المستقبلية والتبادلات الثقافية

نيو دلهي : أن المنطقة الشمالية الشرقية ( NER) من الهند تكون من ثماني ولايات ولها حدود دولية مشتركة وطولها 4500كم مع كل من بنغلاديش وبوتان والصين ومينانمار ونيبال واستراتيجياً وهي تعمل كجسر بين آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وستعمل المناطق الشمالية الشرقية كمحفز لتعزيز العلاقات الدبلوماسية نيابة عن الحكومة الهندية في منتديات مختلفة مثل منظمة مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والإقتصادي متعدد القطاعات ( BISMTEC) و آسيان ASEAN ومنتدى دول المحيطين الهندي والهادئي ونحو ذلك على ضوء سياسة التصرف الشرقي أعلنها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال قمة الآسيان والهند التي تم عقدها في ميانمار عام 2014م.

ويلاحظ أن التجارة بين الهند وكوريا الجنوبية تنمو بوتيرة سريعة حسب ما ذكر في بيان نشرته وزارة الخارجية الهندية تفيد فيه بأن منطقة الآسيان واليابان يمكن لهما العمل كسوق جاهز للصناعات في المنطقة الشمالية الشرقية بالهند حيث أن الإستثمارات اليابانية تعزز في قطاعات حيوية مثل الكيماويات والسيارات والأدوية والإتصالات كما تقول الوزارة أن الآسيان تعد رابع أكبر شريك تجاري للهند في حين زادت التجارة مع الآسيان بنحو 10% إلى 71.6 مليار دولار وكذلك زادت الصادرات بنسبة 24.3% لتصل إلى 31.07 مليار دولار في عام 2017م .

حيث تستند ” سياسة العمل شرقاً” إلى العناصر الأربعة ( four Cs ) كلها تبدأ بالحرف الإنجليزي ” الثقافة – التجارة – والإتصال ” وكذلك بناء القدرات في المنطقة وفي هذا السياق ، قالت الرئيسة الهندية / دربادي مارمو خلال المؤتمر الصحفي في منطقة جواهاتي الهندية مؤخراً ” المنطقة الشمالية الشرقية هي النقطة المركزية في “سياسة العمل شرقاً” في الهند وبالتالي فإن الحكومة الهندية تولى اهتماماً خاصاً للبنية التحتية والإتصال في هذه المنطقة مضيفة أن المنطقة الشمالية الشرقية ستصبح مركزاً تجارياً في القرب العاجل مما يحول المنطقة إلى ممر إقتصادي يربط الهند بالأمم في دول شبه القارة الهندية .

كما تعتبر الشراكة الإقتصادية الإقليمية الشاملة التي تم توقيعها في شهر نوفمبر عام 2020م بين دول آسيا والمحيط الهادئ وهي كل من استراليا وبروناي و كمبوديا وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية ولاوس وماليزيا وميانمار ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام بما في ذلك الصين لتكون أول كتلة اتفاقية للتجارة الحرة في التاريخ من بين أكبر الإقتصادات في آسيا حيث تمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP ) تبلغ حوالي ( 29.7 تريليون دولار).

بالإضافة إلى الميزة الجغرافية الإستراتيجية، يعد المنطقة الشمالية الشرقية مهماً اقتصادياً لوجود محفزات سوق المدخلات القوية فضلاً من الموارد الطبيعية مثل احتياطيات النفط والغاز ( 7.6 BTOE ) والتي تمثل 18% من إجمالي الموارد الطبيعية في الهند . كما تشتهر المنطقة الشمالية الشرقية لإنتاج الشاي في حين لديها امكانات هائلة مماثلة للصادرات الزراعية من المحاصيل والفواكه والتي لا تزال غير مستغلة حيث يوجد فيها أنواع مختلفة من الخيزران والفواكه الشاذة والأعشاب ولكن يتم اهدار نسبة كبيرة من المنتجات بسبب نقص مرافق التخزين والنقل المناسبة .

وفي الواقع، يوجد هناك 34% من موارد المياه في المنطقة الشمالية الشرقية بالهند ومن جهة ثانية أن أنظمة نهري براهمابوترا و مينجنا جنباً إلى جنب مع نهر الغانج هي أكبر ناقلات الرواسب في العالم وهذا الحوض مشترك بين الهند والصين ونيبال وبوتان وبنغلاديش. ايضاً هناك مجال تطوير الممرات المائية تجاه بنغلاديش أو التبت فوق نهر براهمابوترا والتي ستكون وسيلة مواصلات قابلة للتطبيق وهناك أيضاً فرص لإنشاء مشاريع مختلفة عبر وادي براهمابوترا على ضوء برنامج ساغار مالا (غرائب البحر) في الهند يهدف إلى اطلاق العنان لإمكانات الممرات المائية والسواحل عبر الهند .

وبالنسبة للمشاريع الحالية المرتبطة بالممرات المائية في المنطقة الشمالية الشرقية هي كل من شبكة نقل الممرات المائية الشرقية ( Eastern Waterways Connectivity Transport Grid) و الممرات المائية الوطنية على نهر الغانج ونهر براهمابوترا وباراك والممرات المائية الوطنية (NW)-1 ) على نهر الغانج و الممرات المائية على نهر براهمابوترا (NW-2 ) و الممرات المائية على نهر باراك (NW- 16 ) وتجدر الإشارة في سياق متصل ، أن الحكومة الهندية طبقت العديد من السياسات من اجل تعزيز النتنمية الإجتماعية والإقتصادية للمنطقة الشمالية الشرقية في الهند مثل مبادرة رئيس الوزراء الهندي للتنمية في الشمال الشرقي.

كما أعلن وزير المالية الهندي سيتارامان مؤخراً أنه بموجب خطة رئيس الوزراء تحت عنوان ” PM Gati Shakti” ” أي قوة النمو ، يتم تنفيذ العديد من مشاريع السكك الحديدية والطرقات والربط الجوي بقيمة 134200 كرور بالعملة الهندية ( 1 كرور = 10 مليون ) من اجل التنمية الإجتماعية للمنطقة الشمالية الشرقية تحت برنامج ” الأمن للجميع والنمو للجميع” وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ في البنية التحتية والإتصال في المنطقة الشمالية الشرقية مثل مشروع خط انابيب الغاز Urja Ganga Gas Pipeline Project الذي يتم احضاره إلى عواصم الولايات الثماني في المنطقة وفي الوقت نفسه مشروع بناء طرق وطولها حوالي 4000 كيلو متر و20 مشروعاً للسكك الحديدية و 15 مشروعاً للنقل الجوي.