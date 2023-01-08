موانئ: استيراد 3.93 مليون رأس ماشية في 2022 وزيادة 25% بالسيارات

الرياض : البلاد

حققت الموانئ السعودية ارتفاعًا في إجمالي كميات الطنيات المُناولة السنوية السائبة “الصلبة والسائلة” والبضائع العامة خلال عام 2022م بنسبة 13 % لتصل إلى 237 مليون طن مقارنة بــ 210 ملايين طن في عام 2021م.

جاء ذلك نتيجة للتطورات التي تشهدها الموانئ السعودية، تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية بخلق بيئة تنظيمية ملائمة للأعمال التجارية تتماشى مع المعايير الدولية واللوائح وأفضل الممارسات، والرفع من جودة الخدمة المقدمة للشركاء وتحسين مستوى رضا العملاء بعمليات موثوقة وفعًّالة وبيئة آمنة ومستدامة؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا ومحور ربط بين القارات الثلاث.

وسجلت الموانئ السعودية خلال عام 2022م ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة السنوية بنسبة 3.2% لتصل إلى 10,355 مليون حاوية مقارنة بـ 10,035 مليون حاوية في عام 2021م، حيث بلغ إجمالي الحاويات الصادرة والواردة 4,839 مليون حاوية بزيادة 5% عن عام 2021م الذي سجل 4,628 مليون حاوية، وسجلت حاويات المسافنة 5,516 مليون حاوية بزيادة 2% مقارنة بعام 2021م الذي حقق 5,406 ملايين حاوية.

وتعزيزًا لمنظومة الأمن الغذائي وتلبية متطلبات السوق المحلية، شهدت الموانئ السعودية خلال عام 2022م تفريغ 3,930 مليون رأس ماشية بزيادة 9% عن عام 2021م الذي سجل 3,620 مليون رأس ماشية.

وحققت أعداد السيارات الواردة عبر الموانئ السعودية 973 ألف سيارة بزيادة 25% مقارنة بعام 2021م الذي سجل 778 ألف سيارة، وأيضًا استقبلت الموانئ 933 ألف راكب بزيادة 36% عن العام السابق الذي شهد استقبال 688 ألف راكب.