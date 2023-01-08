رئيسة الاتحاد الدولي للمحاسبة تطلع على تجربة المملكة في التحول لأساس الاستحقاق

جدة : البلاد

زارت رئيسة الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) السيدة أسماء الرسموقي يوم الثلاثاء الماضي 10 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 3 يناير 2023م مركز الاستحقاق المحاسبي، وذلك على هامش زيارتها للمملكة للمشاركة في المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، وكان في استقبالها رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي الأستاذ ثالب بن علي الشمراني، ووكيل الوزارة لشؤون المالية والحسابات الأستاذ حمد بن محمد الكنهل، ورئيس مركز الاستحقاق المحاسبي الأستاذ عبدالله بن حمد المهذل، وبحضور الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس.

وخلال الزيارة استعرض فريق المركز منهجية ومراحل التحول لأساس الاستحقاق في المملكة، والدراسات التي نفذها المركز لتحديد الوضع الراهن للإدارات المالية في القطاع العام، وحصر وتحديد الإجراءات والتحديات للإعداد لها قبل بدء عملية التحول الفعلي في القطاع العام.

ثم استعرض عدد من قيادات المركز آلية العمل مع الجهات والأدوات والممكنات التي وفرها المركز لدعم عملية التحول في القطاع العام، بالإضافة للبرامج التدريبية وورش العمل التي قام بها لتأهيل وتمكين العاملين في القطاع العام من التحول لأساس الاستحقاق.