كأس الاتحاد الإنجليزي.. إعادة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بعد تعادلهما 2/2

فرض وولفرهامبتون التعادل الإيجابي 2-2 على ليفربول في الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي سهرة السبت، ليتم إعادة المباراة.



وتقضي لوائح الاتحاد الإنجليزي بإعادة المباريات حال انتهت بالتعادل في مسابقة كأس الاتحاد، التي انطلقت أول نسخة منها عام 1871.



أقيمت المباراة في ملعب “أنفيلد” معقل ليفربول أمام حشد جماهيري بلغ قرابة 50 ألف مشجّع، بصافرة الحكم الإنجليزي أندي مادلي.



افتتح البرتغالي جونكالو غيديش التسجيل لوولفرهامبتون في الدقيقة 26. في حين تعادل الأوروغوياني داروين نونيز لليفربول في الدقيقة 45.



في الشوط الثاني تقدّم المصري محمد صلاح لـ”الريدز” في الدقيقة 52، لكن الكوري الجنوبي هي تشي هوانغ تعادل للذئاب في الدقيقة 66.

وألغى الحكم مادلي هدفًا قاتلًا للولفرهامبتون في الدقائق الأخيرة، بعد أن سجّل البرتغالي غوميش توتي من وضعية التسلل.



وسيتم إعادة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في وقت لاحق من شهر يناير الجاري؛ من أجل تحديد المتأهل إلى الدور الرابع من المسابقة.