شركات الحج ودورها في تطور الخدمات ضمن جلسات مؤتمر إكسبو الحج 2023

البلاد : متابعات

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، انطلاق “إكسبو الحج 2023” في محافظة جدة، ويتضمن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة عدد من الجلسات الحوارية الثرية التي يشارك فيها متحدثين محليين ودوليين لمناقشة التميز والاستدامة فــي مجــال خدمة ضيـوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكــة العربية الســعودية 2030.

كما سيركز المؤتمر ضمن فعالياته، على مناقشة 3 محاور رئيسية وهي: التحسين بضبط معايير الجودة وتحسين خدمات ضيوف الرحمن، والتنافسية برفع كفاءة الأداء والتشغيل، والاستدامة بالاستمرارية وتحقيق تنمية مستدامة.

وضمن محور التنافسية ورفع كفاءة الأداء والتشغيل، يناقش “اكسبو الحج” في يومه الثالث دور شركات الحج في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال استعراض التجارب الناجحة ضمن إطار تطوير خدمات الحج لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهم الخدمات التي تُقدم للحجاج القادمين من مختلف الدول، وآليات استدامة تسهيلها عبر المنصات الرقمية، وأبرز المبادرات والتجارب التي أسهمت في تحقيق رضا الحجاج وجودة الخدمات.

ويشارك في الجلسة رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا وتركيا المهندس أحمد بن يوسف بشناق، ورئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا عدنان بن حسن مندورة، ورئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية ماهر بن صالح جمال، و عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب حسن بن محمود أبوالفرج.

ويستمر المؤتمر في استعراض التجارب الناجحة للشركات في تطوير الخدمات المُقدمة للحجاج من خلال جلسة أخرى ضمن محور الاستمرارية وتحقيق التنمية المستدامة في اليوم الرابع يشارك فيها رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية الدكتور أحمد بن عباس سندي، ورئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا فواز بن عبدالله دانش، ورئيس شركة مطوفي حجاج إيران فيصل بن حسين أزهر، ورئيس مجلس إدارة شركة الأدلاء حاتم بن جعفر بالي.