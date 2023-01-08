ريجيم السمك المتوازن.. نتائج مبهرة لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون

تتعدد أنواع الريجيم وبينها ريجيم السمك الذي يمثل واحدا من أكثر الأنظمة الغذائية المتوازنة.

والتي يسهل اتباعها على مدى زمني طويل، ويعتبر آمن وفعال في خسارة الوزن.

كان لدى أحد الأجداد عادة تناول السمك مرة كل أسبوع.

باعتباره واحد من أكثر الأكلات الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن.

ويبدو أنه كان على صواب للدرجة التي جعلت كثيرون حاليا يتبعون رجيم السمك.

باعتباره واحد من الحميات الغذائية المفيدة، والتي تحقق نتائج جيدة لإنقاص الوزن الزائد والتخلص من الدهون.

اتباع ريجيم السمك أو Pescatarian diet قائم على تجنب تناول اللحوم الحمراء باعتبارها ضارة.

وتتسبب في زيادة كمية الدهون في الجسم، والاعتماد على السمك كمصدر للبروتين كونه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية.

ويساعد على تكوين العضلات ومفيد لصحة القلب، ويسهل هضمه.

ويمكنك اتباع رجيم السمك للتخلص من الوزن الزائد، والاعتماد على نظام غذائي صحي.

لكن بعد معرفة آثاره الجانبية والمحاذير المتعلقة به، ومدى ملائمته مع الحالة الصحية الخاصة بك.

خاصة مع احتواء أنواع معينة من السمك على نسبة عالية من الزئبق، الذي قد يسبب مشكلات صحية للبعض.

رجيم السمك لإنقاص الوزن

بعيدا عن اتباع رجيم السمك يقترح كثير من خبرء التغذية أن تكون المأكولات البحرية جزءا مهما من النظام الغذائي الخص بك.

ويتم تناول وجبتين منها خلال الأسبوع الواحد.

كما يشير آخرون إلى أهمية الاعتماد على رجيم السمك لفترات طويلة لتحقيق نتيجة فعالة.

ويمكن تطبيق رجيم السمك من خلال تناول:

أنواع السمك والماكولات البحرية المختلفة.

ويُفضل الابتعاد عن الأنواع التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.

الخضروات والفواكه بأنواعها كافة.

تناول الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

العصائر الطبيعية دون إضافة السكر.

البقوليات من العدس والفاصوليا والفول، كونها مصدر غني بالبروتين النباتي.

تناول البيض ومنتجات الألبان، من الزبادي واللبن والأجبان قليلة الدهون والأملاح.

التوقف عن تناول اللحوم الحمراء والدجاج.