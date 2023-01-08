تنافسية عالية بين الشركات.. اللحلحي لـ«البلاد »: السوق السعودي الأعلى استهلاكاً للمياه المعبأة

البلاد – مها السليمان

أكد يحيى بن محمد اللحلحي صاحب مصنع للمياه الصحية المعبأة، أن سوق المياه المعبأة في المملكة يشهد تنافسية عالية بين الشركات الكبيرة ذات العلامات التجارية المشهورة، حيث يبلغ إنتاجها حوالي 80.000 قارورة في الساعة بمعدل 16000 كرتون في الوردية (8 ساعات)، ويصل إلى 80.000 كرتون في 28 ساعة تقريباً، وبذلك تستحوذ على ما نسبته تقريباً 85 % من إجمالي الحصة السوقية، بينما تستحوذ الشركات الصغيرة على النسبة الأقل بإنتاجية تصل إلى 5.000 قارورة في الساعة وحوالي ألف كرتون في الوردية.



وأشار اللحلحي إلى أن السوق السعودي يعد من أكثر الأسواق استهلاكاً للمياه المعبأة، حيث يستهلك الفرد معدلات عالية جداً للمياه المعبأة، ويعد من أكثر القطاعات تنظيماً بعد أن انتقل مهام الترخيص والرقابة وإنفاذ الأنظمة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بدل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار، حيث تطبق جميع المواصفات واللوائح الفنية المتعلقة بالمنشأة ومنتجاتها حفاظاً على صحة المستهلك وسلامته.

فيما نوه مستثمرون في هذا القطاع إلى غزارة الإنتاج، والزيادة اللافتة في المعروض، مؤكدين أن موسمي الحج ورمضان هما السبيل للتخلص من هذا الفائض في المياه المعبأة بأكثر من شكل.