التخسيس حلم الملايين.. اعرف تفاصيل ريجيم القرفة الطبيعي والسهل

التخسيس وفقدان الوزن هو حلم الملايين حول العالم من خلال طرق طبيعية دون اللجوء إلى حمية غذائية قاسية.

وهناك بالفعل ما يسمى برجيم القرفة الحارق للدهون بشكل طبيعي.

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بشكل طبيعي، فيجب أن تفكر في إدخال رجيم القرفة لفقدان الوزن ضمن نظامك الغذائي.

هذا المشروب السحري له فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تنحيف الجسم والحصول على وزن مثالي.

رجيم القرفة

دايت ماء القرفة هو ببساطة عبارة عن كوب من الماء ممزوج معه بودرة القرفة أو عصى القرفة الطبيعية.

يشتهر مشروب القرفة، أحد المشروبات الحارقة للدهون، بفوائده الهائلة في تكسير الخلايا الدهنية الضارة في الجسم وطردها منه.

من خلال تسريع عملية الأيض وسد الشهية.

ولأنه من الأنظمة الغذائية السهلة، فهو لا يتطلب سوى أعواد القرفة والماء الساخن.

وللحصول على أفضل النتائج، ينصح أخصائيو التغذية بضرورة إدخال رجيم القرفة ضمن نظام غذائي متوازن.

يعتمد على بدائل الطعام الصحي أو تقليل كميات الوجبات الرئيسية الثلاثة خلال اليوم.

أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن القرفة تزيد من إنتاج الجسم للحرارة بنسبة تصل إلى 20٪.

ما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتسريع عملية التمثيل الغذائي بشكل صحي.

ومن ثم إذابة نسبة كبيرة من الدهون الضارة بالجسم.

كما يساعد مشروب القرفة على هضم الدهون والكربوهيدرات بصورة تمنع الجسم من تخزين تلك العناصر الغذائية في شكل دهون، بل يتم إذابتها.

ومع إضافة العسل إلى القرفة، يصبح المشروب أكثر فائدة للصحة العامة للإنسان.

حيث إن العسل يعتبر مُحلى طبيعياً، كما أن له فوائد عديدة -من بينها فقدان الوزن بفاعلية- نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة والالتهابات.

تعتمد هذه الحمية الغذائية على تناول مشروب القرفة بالعسل الساخن 6 مرات يومياً يتخللهم 4 وجبات في اليوم الواحد.