“رياضة المشي” تقلل حب الشباب بالبشرة وتحد من ظهور الشيب بالشعر!

تعتبر رياضة المشي أحد أنواع الأنشطة الرياضية البسيطة، وغير مكلفة، التي يمكن أن يمارسها الإنسان، دون أي معوقات، لكونها غير مرتبطة بمكان أو زمان، فمن الممكن ممارستها ليلًا أو نهارًا في الشوارع أو الحدائق أو الأندية، ولى جانب فوائد رياضة المشي المعروفة للتخلص من الوزن الزائد و تنشيط الدزرة الدموية الا انها على أثار إيجابية على البشرة والشعر ..تعرفي عليها :
من فوائد ممارسة رياضة المشي للشعر والبشرة ما يلي:
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تقوية الشعر، عن طريق زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس وجذور الشعر.
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الحد من مشكلة تساقط الشعر.
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الحد من ظهور علامات الشعر الأبيض (الشيب).
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نضارة البشرة.
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التخلص من تجاعيد الوجه، وتقليل فرص ظهور أعراض الشيخوخة.
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يقلل من ظهور حب الشباب في الوجه.
فوائد رياضة المشي للجسم
ممارسة رياضة المشي من النصائح التي يحرص دائمًا الأطباء على وضعها ضمن البرامج العلاجية، بمعدل ساعة في اليوم تقريبًا، بهدف حصول الجسم على فوائد هذه الرياضة، منها:
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تعمل هذه الرياضة على تنشيط الدورة الدموية.
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تقوية عضلات الجسم.
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الوقاية من أمراض القلب والشرايين.
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تحسين وظائف عمل الرئتين، وتعزيز الجهاز التنفسي.
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التخلص من التوتر العصبي، ومنح الإنسان مزيد من الهدوء.
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تقوية عضلا ت البطن.
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تقوية عضلات الحوض.
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تقوية عضلات الساقين.
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التخلص من الوزن الزائد، وحرق الدهون.
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التخلص من الكرش.
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التخلص من الأرداف الضخمة.
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التخلص من ترهلات جلد الجسم.
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انخفاض ضغط الدم المرتفع.
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الحفاظ على نسبة الكولسترول في الدم طبيعية.
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الحد من مشاكل آلام المفاصل والعضلات.
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التخلص من مشاكل المعدة، مثل عسر الهضم، والإمساك، وتشنجات القولون، والأمعاء.
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تقوية عضلات الصدر.
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الحد من مخاطر الإصابة بأمراض الانزلاق الغضروفي.
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الحد من مخاطر الإصابة بأمراض السرطان.