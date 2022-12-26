المانجو المجفف يحارب السرطان ويحسن صحة القلب!

تحتوي شرائح المانجو المجفف على كمية عالية من السعرات الحرارية، كما أنها تعد من الفواكه الاستوائية الغنية بالسكريات، لذا يفضل تناول هذا النوع من الفواكه المجففة باعتدال ودون إفراط، ومن أهم فوائدها ما يلي:

خسارة الوزن الزائد

قد يساعد تناول المانجو المجفف بكميات معتدلة على خسارة الوزن الزائد، إذ يعد هذا النوع من الفواكه المجففة مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية والكربوهيدرات، لذا قد يساهم تناول شرائح قليلة منه على تحفيز الشعور بالشبع بسرعة وتقليل الشهية تجاه الطعام.

مقاومة مرض السرطان

تحتوي شرائح المانجو المجفف على نسبة عالية ومركزة من بعض مضادات الاكسدة التي تحد من انتشار الجذور الحرة والخلايا السرطانية .

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي هذا النوع من الفواكه المجففة على نسبة جيدة من السيلينيوم وهو يعتبر أحد العناصر الغذائية التي قد تساعد على حماية جهاز الدوران وخفض فرص إصابته بالعديد من الأمراض، مثل: ارتفاع ضغط الدم، والنوبة القلبية.