الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر للتطوير يحصل على جائزة “قائد العقارات والبناء 2022”

جدة : البلاد

حصل المهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر للتطوير على جائزة “قائد العقارات والبناء للعام 2022” ضمن فئة قادة الأعمال في جوائز جلف بيزنس لعام 2022 التي أقيمت في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتنظمها مجلة جلف بيزنس وتكرّم قادة الأعمال في المنطقة لإنجازاتهم في مجالات مختلفة خلال العام. واستلم الجائزة بالنيابة عن الرئيس التنفيذي السيد هتان سمان نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة ذاخر للتطوير .

وفي هذه المناسبة قال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي: “نحن فخورون بتلقي هذ الجائزة التي تغطي منطقة الخليج، ويأتي تلقي الجائزة كدليل على الدعم والثقة بجهودنا في شركة ذاخر للتطوير، وتميزنا في مجال البناء والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية كما نطمح دائما للمزيد من النجاحات”.

تم الإعلان عن الجائزة ضمن حفل تم تنظيمه بحضور كبار رجال الأعمال في المنطقة للنسخة العاشرة من جوائز جلف بيزنس، من قطاعات صناعية متعددة بما في ذلك السياحة والضيافة والنقل والخدمات اللوجستية والعقارات والبنوك والتمويل والاستثمار والرعاية الصحية والتجارة.

ويدعم مشروع “ذاخر مكة” رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات. ومن الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع فندق راديسون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف.