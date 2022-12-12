متجر AppGallery HUAWEI يضيء برج خليفة بعرض ضوئي مذهل احتفالاً بالذكرى السنوية لإطلاقه

دبي : البلاد

احتفالاً بالذكرى السنوية الرابعة لإطلاق متجرHUAWEI AppGallery في منطقة الشرق الوسط وأفريقيا، أضاء متجر AppGallery من هواوي، المنصة الرسمية للتطبيقات لأجهزة هواوي، برج خليفة في دبي داون تاون بعرض ضوئي مذهل. وقد تحول برج خليفة إلى شاشة لعرض رؤية متجر AppGallery حول الذكاء الاصطناعي المطوّر وأسلوب الحياة الذكي للجميع في ظل أجواء تحبس الأنفاس ستبقى راسخة في الأذهان لفترة طويلة.

وقد تم خلال هذا العرض الضوئي الفريد من نوعه إضاءة البرج بشعار متجر AppGallery الرائع بالتزامن مع طرح أحدث هاتف مميز من هواوي وهو Huawei Mate 50 Pro. كما احتفى العرض الضوئي بشركاء متجر AppGallery المحليين في المنطقة وهم: وزارة الداخلية الإماراتية ودبي مول وبنك أبوظبي التجاري وكارفور وغلف نيوز ومنصة فيو VIU، وذلك من خلال عرض شعاراتهم احتفالاً بالنجاح المشترك والتطور المذهل الذي ميّز رحلة متجر AppGallery الرائعة وفتح عالماً جديداً من الفرص.

وتعليقاً على هذه المناسبة، أكد لو جينج، نائب الرئيس للشراكات العالمية والتنمية البيئية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين على المسار المذهل للابتكار الذي قدمه متجر AppGallery من هواوي على مدى السنوات الأربع الماضية في منطقة الشرق الأوسط ، وأشار قائلاً: “لقد تطوّرت هواوي لتصبح علامة تجارية متميزة يحبها المستهلكون والشركاء والمطوّرون ويثقون بها، ونحن فخورون حقاً بالإنجازات التي حقّقها متجر AppGallery خلال السنوات الأربع من طرحها في المنطقة”. وأضاف قائلاً: “لم نكن لنحقق أيّاً من هذه الإنجازات لولا الثقة والدعم المستمرين من عملائنا وشركائنا والمطورين من جميع أنحاء العالم. لقد تمكّن شركاؤنا المحليون والدوليون بفضل القدرات القوية والتوسّع الدائم لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة HMS، إضافة إلى الفلسفة المنفتحة لمتجر AppGallery من تقديم تطبيقات وألعاب عالية الجودة يستمتع بها أكثر من 580 مليون مستخدم شهري نشط على مستوى العالم. وأود القول بأن متجر AppGallery متوفر حالياً في أكثر من 170 دولة ومنطقة مع وجود أكثر من 6 ملايين مطوّر مسجل لديها. وقد بلغ عدد التنزيلات في العام الماضي 432 مليار تطبيق عبر متجر AppGallery، ونحن متحمسون لنرى ما سيحدث في المستقبل”.

تلتزم هواوي بتعزيز نظام خدمات هواوي للأجهزة المحمولة HMS الإيكولوجي لدعم نطاق أوسع من الأجهزة بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء، ويتمثل الهدف النهائي في توفير تجربة سلسة للذكاء الاصطناعي عبر جميع السيناريوهات. وفي هذا الصدد، لا يزال فريق متجر AppGallery من هواوي يركّز على تطوير قائمة من التطبيقات عالية الجودة من خلال زيادة الاستثمار في تحالفاته التجارية. وفي الوقت نفسه، يتيح مفهوم الأجهزة الفائقة من هواوي Super Deviceلأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والشاشات الذكية من هواوي العمل معاً بسلاسة من أجل تشكيل نظام أجهزة فائقة للجيل التالي من التعاون وتعزيز القدرات. ومع وجود المستهلكين في صميم أعمالها، تواصل هواوي دفع حدود التكنولوجيا لابتكار تجارب رقمية أفضل للجميع.