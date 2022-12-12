هل يحصل بنزيمة على ميدالية مع فرنسا في كأس العالم 2022؟

فصل الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” في أحقية حصول كريم بنزيمة على ميدالية مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ووصلت فرنسا -حاملة اللقب- إلى نصف نهائي مونديال قطر، ما يعني أن “الديكة” قد يحصل على إحدى الميداليات الثلاثة الأوائل بالمسابقة.

تلتقي فرنسا مع المغرب في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل 14 ديسمبر في ملعب “البيت” للمنافسة على مقعد في المشهد الختامي.

هل يحصل بنزيمة على ميدالية؟

بحسب وكالة الأنباء الفرنسية “AFP” اليوم الاثنين، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم أكّد أن من حق بنزيمة (34 عامًا) الحصول على ميدالية.

مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، استبعد بنزيمة من قائمة “الديكة” المشاركة في كأس العالم لإصابة لاعب ريال مدريد المفاجئة.

وتعرض بنزيمة -أفضل لاعب في العالم 2022- إلى إصابة في التدريبات الاستعدادية لكأس العالم قطر 2022، قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة.

لكن يظل بنزيمة داخل قائمة المنتخب الفرنسي الإجمالية المكوّنة من (26 لاعبًا) حيث لم يستدع المدرب ديشامب بديلًا له في القائمة.

ما يعني أن مقعد بنزيمة في قائمة الـ26 لاعبًا لا يزال موجودًا، وبإمكانه الحصول على إحدى الميداليات، الذهبية أو الفضية أو البرونزية.