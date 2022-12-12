العراق.. استرداد دفعة ثانية من المليارات المنهوبة

بغداد – البلاد

أعلنت الحكومة العراقية، أمس (الأحد)، استرداد دفعة ثانية من أموال الأمانات الضريبية المسروقة من “مصرف الرافدين” بمبلغ قدره 134 ملياراً و455 مليوناً و600 ألف دينار عراقي.

وقالت الحكومة في بيان لها إنه “بمتابعة مباشرة مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، تواصل الجهات المتخصصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ(سرقة القرن)”.

وأشار البيان إلى أنه “تأكيداً لما أعلنه رئيس الحكومة العراقية في 27 نوفمبر الماضي تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، وقدرها 134 ملياراً و455 مليوناً و600 ألف دينار عراقي تم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين، الفرع الرئيسي، ليكون مجموع المبالغ المستردة 317 ملياراً و535 مليوناً و536 ألفاً و525 ديناراً”، مؤكدا أن عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة وبإشراف مباشر من رئيس الحكومة تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت منذ أكثر من شهر أن مجموعة شركات عراقية تمكنت من اختلاس مبلغ يتجاوز ثلاثة تريليونات و700 مليار دينار عراقي (ما يعادل ملياري و500 مليون دولار) من أمانات الهيئة العامة للضرائب المودعة في “مصرف الرافدين” الحكومي، ونجحت أجهزة الأمن العراقي في اعتقال متورط في هذه العملية.