اختيار “لايكي” لنقل فعاليات حدث “جوائز ألعاب الفيديو” (The Game Awards) عبر البث المباشر في جميع أنحاء العالم

تفخر “لايكي”Likee ، إحدى منصات إنشاء وبث مقاطع الفيديو القصيرة الأكثر شهرة في المنطقة، بالإعلان عن اختيارها من قبل “جوائز ألعاب الفيديو” (The Game Awards) لنقل فعاليات الحدث عبر البث المباشر من مناطق تشمل: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا.

ويشار إلى أن حدث “جوائز ألعاب الفيديو” (The Game Awards) الذي من المقرر أن يقام بتاريخ 8 ديسمبر 2022، يهدف إلى جذب مجموعة متنوعة من مطوري الألعاب واللاعبين والأسماء اللامعة من مختلف الثقافات للالتقاء والاحتفال معاً لتعزيز مكانة وحضور ألعاب الفيديو باعتبارها تمثل الوجه الأكثر تشويقاً وتحديًا وإلهاماً للترفيه والتسلية. كما يسعى الحدث إلى تقدير أولئك الذين يلعبون دوراً بارزاً في تحسين رفاهية وسعادة المجتمع وإبراز الأصوات التي ستمثل مستقبل وسائل الإعلام.

ويُعدّ “جوائز ألعاب الفيديو” (The Game Awards) واحداً من أكثر أحداث الألعاب شهرة وتقديراً في العالم. ويضم الحدث في مجلسه الاستشاري بعضاً من ألمع الشخصيات البارزة في عالم الألعاب، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، روب كوستيتش، رئيس شركة Activision، والدكتورة ليزا سو، الرئيس التنفيذي لشركة “ايه ام دي” (AMD)، ولورا مييل، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة “إي إيه” (EA) ، وهيديو كوجيما، مؤسس شركة “كوجيما برودكشنز”، ودوغ باوزر، رئيس شركة “نينتيندو”، وغيرهم المزيد.

وقال جيف كيلي، مؤسس “جوائز ألعاب الفيديو” (The Game Awards)، “نحن سعداء لشراكتنا مع “لايكي” لتقديم حدث “جوائز ألعاب الفيديو” (The Game Awards) إلى المزيد من المشاهدين حول العالم. وكما نعلم جميعاً فقد أصبحت ألعاب الفيديو ظاهرة عالمية تفرض حضورها، ومن دواعي سرورنا التعاون مع “لايكي” لنقل فعاليات هذا الحدث الترفيهي إلى المزيد من المعجبين الجدد.”!

وقد أشار جيبسون يوين، رئيس العمليات الدولية في “لايكي” قائلاً، “إنه لمن دواعي سرورنا البالغ أن تتاح لنا الفرصة لنقل فعاليات حدث “جوائز ألعاب الفيديو” (The Game Awards) عبر البث المباشر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى كافة أنحاء العالم.” وأضاف قائلاً، “يكتسب مجتمع الألعاب أهمية كبيرة بالنسبة لنا. كما أننا نستثمر باستمرار لتحسين عروضنا من حيث صلتها بالألعاب حرصاً منا على تحسين تجربة المستخدم والمجتمع على منصاتنا، كما أبرمنا العديد من علاقات التعاون مع كبرى الألعاب الرائدة، مثل “الفاتحون” (Conquerors) و”لوردز موبايل” ( Lords Mobile) و”ببجي موبايل” (PUBG MOBILE).

“واليوم، نتطلع إلى تكريم أولئك الذين يدعمون مجتمع الألعاب من خلال تزويدهم بمنصة تتيح لهم الاحتفال بإنجازاتهم. نحن سعداء بنقل فعاليات حدث “جوائز ألعاب الفيديو” (The Game Awards) عبر البث المباشر إلى مناطق متعددة حول العالم، ونتطلع إلى الترحيب بكل من يرغب بالانضمام إلى مجتمعنا المتنامي من عشاق ومحترفي الألعاب “.

إن المجتمع الذي يزدهر على الصعيدين الإقليمي والدولي على منصة إنشاء وبث مقاطع الفيديو القصيرة هو #LikeeGamingZone . فهذا المجتمع مخصص للاعبين من مستخدمي منصة “لايكي”، بحيث يمكنهم استعراض مواهبهم، واكتساب الإلهام وتكوين صداقات. ولدى “لايكي” حالياً أكثر من 108.7 مليون مشاهد، والعدد في تزايد بشكل يومي بسبب رواجها والإقبال الهائل عليها.

وأضاف يوين قائلاً، “نعتقد بأن هذه هي المنصة الأكثر ملاءمة للاعبين التي تتيح لهم الفرصة لإبراز مواهبهم.” وخلص إلى القول، “نحن في “لايكي” نطمح إلى إنشاء مجموعات ومجتمعات من الناس ذوي التفكير المتماثل والذين يتشاركون المشاعر ذاتها، ولديهم أيضاً يقين راسخ بقدرتهم على تحقيق أهدافهم. إن #LikeeGamingZone في الواقع، يرمز إلى توجهنا بشكل عام فيما يتعلق بشباب المنطقة “.

تلتزم “لايكي” دائماً بتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستناداً إلى “data.io” (App Annie سابقاً)، المزود العالمي الرائد لبيانات وتحليلات الهاتف المحمول، جاء تطبيق “لايكي” ضمن قائمة أفضل 10 مراكز من حيث عدد مرات التنزيل من خلال متجر “جوجل بلاي ستور” وذلك في العديد من الدول في سائر أنحاء المنطقة.