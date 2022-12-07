الكندي للسيارات تطلق حملة “أنا مقتنع” لتعزيز السلامة المرورية على الطرقات

تدعو شركة الكندي للسيارات، موزع السيارات الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة والوكيل الرسمي لشركة جنرال موتورز ، الجميع أن يأخذوا على أنفسهم عهداً للالتزام بدعم حملة “أنا مقتنع” وإنقاذ الأرواح بتوحيد جهودهم معاً. أطلقت الكندي للسيارات حملة توعية عامة فريدة من نوعها لإقناع الجميع بأهمية ارتداء حزام الأمان، والتي تتماشى أيضاً مع أجندة السلامة على الطرق في الدولة.

إن جهاز المحاكاة للإقناع بربط حزام الأمان “Seat Belt Convincer” المصمم خصيصاً من قبل شركة الكندي للسيارات هو عبارة عن أداة تتيح للركاب محاكاة التعرض لقوة الاصطدام على سرعة تتراوح من 5-8 كيلومترات في الساعة. تم تصميم جهاز المحاكاة لتوعية الناس بأهمية ربط حزام الأمان بصرف النظر عن مكان جلوسهم في السيارة. من المؤكد أن أي شخص يقبل التحدي سيذهل من مقدار القوة المتولدة عن مثل هذا الاصطدام البطيء.

تم تقديم أول سيارة مجهزة بحزام أمان ثلاثي المحاور في عام 1959، ومع ذلك لم يكن هناك سوى القليل من الحماس حول إطلاقها في ذلك الوقت. بعد 63 عاماً، وبالرغم من حقيقة أن أحزمة الأمان قد أنقذت ملايين الأرواح، لا يزال الكثيرون غير مقتنعين بأهميتها. ومن جهة أخرى، فإن الأرقام تحكي قصة مختلفة كلياّ. تعد إصابات الحوادث السبب الرئيسي للوفيات بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاماً في جميع أنحاء العالم. بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أفادت شرطة أبوظبي بأن 60٪ من وفيات حوادث الطرق في أبوظبي كان من الممكن تجنبها في حال تم ربط أحزمة الأمان.

في العام الماضي وحده، تسببت حوادث الطرق في مقتل 381 شخصاً وإصابة 2620 آخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين بلغ معدل وفيات حوادث الطرق لكل 100 ألف شخص في الفترة نفسها 3.09. إلا أنه وفقًا للتقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق الصادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن ربط أحزمة الأمان قد يقلل من الوفيات بين السائقين وركاب المقاعد الأمامية في الحوادث بنسبة 45-50٪. في وقت سابق من هذا العام، وافق المجلس التنفيذي لإمارة دبي على استراتيجية دبي للسلامة المرورية 2022-2026، التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي. تكمل الاستراتيجية أهداف الأجندة الوطنية وخطة دبي 2021، لجعل دبي واحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم والوصول إلى صفر من وفيات حوادث الطرق.

باعتبار أن السلامة على الطرق والقيادة بأمان لاتزال من الموضوعات المهمة والممكن طرحها في مبادرات إشراك الموظفين، تدعو شركة الكندي للسيارات وتحث الشركات في أنشطتها المستقبلية للموظفين ان تحجز تجربة جهاز المحاكاة للإقناع بربط حزام الأمان “Seat Belt Convincer”.حيث تتوفر هذه التجربة مجاناً للشركات، وهي فعالة للتوعية بالسلامة، حيث ستتم تغطية تكاليف الإعداد / التنفيذ من قبل شركة الكندي للسيارات. بمقدور الشركات أن تأخذ عهداً مع موظفيها، وبأن تظهر للعالم بأنها مقتنعة بأهمية ربط أحزمة الأمان. بإمكان جهاز المحاكاة للإقناع بربط حزام الأمان “Seat Belt Convincer” إقناع الجميع بتبني سلوكيات قيادة أكثر أماناً.

لأكثر من 25 عاماً، كانت شركة الكندي للسيارات الوكيل الرسمي لسيارات “جي إم سي” GMC في دبي والإمارات الشمالية، ووكيل سيارات شيفروليه منذ عام 2008. واعتباراً من عام 2019، أصبحت أيضاً الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في كل إمارات الدولة. تتمتع شركة الكندي للسيارات بمعرفة واسعة وخبرة مهنية مثبتة في مجال مبيعات السيارات والخدمة، مما يضمن حصول العملاء على تجربة مرضية ورائعة مع سيارات جنرال موتورز.