شركة “ذاخر” للتطوير العقاري في مكة المكرمة توقع اتفاقية تعاون مع “بنك البلاد”

تلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من خلال توفير التمويل المناسب

جدة : البلاد

أعلنت شركة ذاخر للتطوير ، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع “ذاخر مكة” بتوقيع اتفاقية تعاون مع “بنك البلاد”.

وتتيح الاتفاقية مجموعة من الحلول التمويلية المُبتكرة في إطار الجهود المشتركة بين البنك والشركة لتلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم بتزويدهم بأفضل الحلول والخدمات والمنتجات ومن ضمنها مُنتج تمويل شراء الوحدات السكنية عبر البيع على الخارطة.

وقد ووقّع الاتفاقية كل من نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في ذاخر للتطوير أ. هتان سمان ورئيس أصول مصرفية الأفراد لدي بنك البلاد أ. خالد أبو حسان.

وبهذه المناسبة قال الأستاذ هتان سمان: “سعداء بهذا التعاون مع بنك البلاد أحد أبرز البنوك الرائدة في المملكة”، مؤكدا على أهمية هذا التعاون الذي يتيح للعملاء حلولاً تمويلية مُبتكرة، و يأتي هذا التعاون في سياق الشراكات التي تعقدها ذاخر مع الجهات التمويلية وغيرها بهدف توفير أفضل الخيارات والمنتجات لعملائها، لتحقيق أفضل النتائج تماشيا مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

ويحرص بنك البلاد على تعزيز مُبادرات الاقتصاد الوطني ومنها دعم القطاع العقاري وتوفير حلول تمويلية متنوعة تناسب كافة العملاء، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030″.

ويدعم مشروع “ذاخر مكة” رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات. ومن الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع فندق راديسون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف. ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية من مشروع ذاخر مكة عام 2024.