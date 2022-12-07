متجر AppGallery  يتوّج عاماً آخر من رحلة تألقه بمواصلة تقديم ملايين التطبيقات وتجارب المستخدمين المتميزة

يحتفل متجر AppGallery من هواوي، وهي منصة توزيع التطبيقات الرسمية لأجهزة هواوي، اليوم بعامه الرابع المليء بالإنجازات في منطقة الشرق الأوسط. إن ابتكارات هواوي الدؤوبة ومعرفتها المثتبة في القطاع، فضلاً عن القبول الملفت الذي أظهره الشركاء والمطوّرون والمستهلكون نحوها منذ البداية، كان العامل الرئيسي وراء تعزيز حضور متجر AppGalleryليصبح من بين أفضل 3 متاجر للتطبيقات في العالم خلال وقت قصير. يقدم متجر AppGallery مجموعة متنوعة من التطبيقات الأكثر شهرة وإقبالاً والتي تشمل 18 فئة، بما في ذلك الملاحة والنقل والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والترفيه وغيرها المزيد، والتي تشمل كافة جوانب الحياة اليومية للمستخدمين.

يتوفر متجرAppGallery في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ويضم أكثر من 580 مليون مستخدم نشط شهرياً. وبالإضافة لذلك، يبلغ عدد المطورين المسجلين في المنصة حالياً 6 ملايين بعد أن كانوا 2.3 مليون مطور في مطلع العام 2021. وبالمثل، يعكس عدد تنزيلات التطبيقات النمو المذهل لمتجر AppGallery: حيث قام المستخدمون بإجراء أكثر من 432 مليار عملية تنزيل للتطبيقات في عام 2021، بزيادة 93% مقارنة بالعام 2019. وكجزء من النظام الإيكولوجي دائم التوسع لشركة هواوي، يؤكد متجر AppGallery على الخصوصية، وتقديم تجربة مستخدم آمنة وفريدة وتنبوئية. ومنذ إطلاقه قبل عدة سنوات يطلق متجر AppGallery العديد من الحملات الترويجية المحلية، وبرامج الولاء المترافقة مع مكافآت وخصومات تنافسية للمستخدم، ومسابقات الألعاب، بالإضافة إلى صفقات وقسائم على الألعاب داخل التطبيقات، نظراً لأن متجر AppGallery يستضيف على منصته أيضاً ألعاب المحمول الأكثر رواجاً وإقبالاً.

قال لو جينج، نائب الرئيس للشراكات العالمية والتنمية البيئية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، “إن رؤية هواوي المتمثلة في توفير حياة سلسة وقائمة على الذكاء الاصطناعي للجميع تتبلور جليّة على أرض الواقع، ويُعد متجر AppGallery جزءاً أساسياً منها. لقد أستطعنا أن ننمو لنصبح اليوم علامة تجارية متميزة يحبها المستهلكون ويثقون بها، ونحن نشعر بفخر كبير بما حققه متجر AppGallery من إنجازات منذ إطلاقه.” وأضاف بالقول، “إن ما تتسم به خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) من إمكانات متقدمة ودائمة التطور، إلى جانب نهج عمل متجر AppGallery المفتوح والدعم الهائل المقدم من فريقنا التقني، قد مكّن المطورين من إنشاء تطبيقات استثنائية وألعاب مذهلة استمتع بها أكثر من 580 مليون مستخدم حول العالم. إن كل ما نقوم به في هواوي، يبدأ وينتهي بمفهوم واحد، وهو التركيز على خلق القيمة لعملائنا والعمل بتعاون وثيق مع شركائنا في النظام الإيكولوجي لتعزيز فرص النجاح المشترك. وما وصلنا إليه اليوم من نجاح لم يكن ليتحقق لولا الثقة والدعم المتواصل من عملائنا وشركائنا والمطورين من جميع أنحاء العالم. نحن متحمسون لابتكارات متجر AppGallery القادمة والتي ستشكل ملامح تجارب الهاتف المحمول مستقبلاً.”

إلى جانب التطبيقات العالمية الأكثر شهرة مثل “تيك توك” kTikTo و”ببجي” PUBG و “شي إن” SheIn، و”لايكي” Likee و”إيمو” imo، و”تلغرام” Telegram و”شيرإت” SHAREit، و” Booking” و”علي اكسبرس” AliExpress، و” Opera Browser” و غيرها. يقدم متجر AppGallery أيضاً بعضاً من أروع التطبيقات المحلية التي تتكامل كلياً مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) والتي تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين. بإمكان مقتني أجهزة هواوي استخدام متجر AppGallery لتنزيل تطبيقات مثل تطبيق طيران السعودية ” Saudia”، وأبشر ” Absher”، نبض ” NABD”، ” STC Pay”، يلا لودو ” YallaLudo”ومصرف الراجحي “Alrajhi Bank “، وحراج ” Haraj”وغيرها الكثير. وتُعدّ هذه الشراكات تأكيداً على التزام هواوي المستمر بدعم الشركات والعلامات التجارية المحلية وتقديم أفضل محتوى محلي للمستهلكين. وفي الوقت ذاته، يحظى شركاء هواوي بإمكانية الوصول إلى مجتمع كبير ومتفاعل، مما يمنح قيمة إضافية إلى شركاتهم وأعمالهم.

وفي إطار خططه المستقبلية، سيواصل متجر AppGallery من هواوي الاستثمار في قدرات شركائه من أجل إثراء مجموعة تطبيقاته التي أصبحت عنصراً أساسياً في نمط الحياة الرقمي للمستخدمين. وفضلاً عن ذلك، يتم تحديث خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core) ، التي تتيح الاستفادة من قدرات برامج وأجهزة هواوي اللامحدودة، بانتظام عن طريق إضافة إمكانات جديدة تساعد على تطوير تطبيقات متميزة بكل سهولة وملاءمة. إن المبادرات الملهمة التي تطرحها هواوي، على غرار مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) ، تؤكد التزام هواوي الدائم بخلق فرص جديدة للمستخدمين والشركاء في النظام الإيكولوجي لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) الديناميكي والتعاوني.