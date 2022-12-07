فيديكس على أهبة الاستعداد لتلبية طلبات موسم العطلات

جدة : البلاد

شهد موسم التسوق بمناسبة موسم العطلات مسبقاً انطلاقة قوية وهو في ذروته، واستعداداً لذلك، تبذل فيديكس إكسبريس، التابعة لفيديكس كوربوريشن، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: FDX)، وأكبر شركة عالمية في مجال النقل السريع، أقصى ما بوسعها لمساعدة المتسوقين والشاحنين على نشر أجواء من المرح والسرور تتويجاً لهذه المواسم الخاصة من العام.

بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التسوق الموسمي، تزداد أيضًا حصة الإنفاق على مشتريات التجزئة في منصات التجارة الإلكترونية خلال هذه الفترة. وفقاً لأحدث تقرير صادر عن EZDubai، يُظهر قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانات كبيرة: ارتفع سوق التجارة الإلكترونية الإقليمي الإجمالي إلى 31.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، بزيادة قدرها 15٪ عن عام 2020.

من المتوقع أن تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 9.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. بالإضافة لذلك، أظهر استطلاع جديد لموقع Checkout.com بأن 88٪ من المستطلعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يخططون لزيادة مشترياتهم عبر الإنترنت خلال العام المقبل . وفي الوقت ذاته، توفر الاحتفالات المحلية مثل اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمثل العد التنازلي الأخير لموسم العطلات، للمستهلكين صفقات وعروضاً رائعة. في الواقع، وفقاً لبيانات “جوجل” الخاصة، يعتبر المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر من بين أكثر المستهلكين حماساً لاغتنام عروض وصفقات الجمعة البيضاء، مقارنةً بالمستهلكين في البرازيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة .

ومن أجل تحقيق أقصى استفادة من الموسم، يتطلع تجار البيع بالتجزئة الإلكتروني إلى تعزيز كفاءتهم والابتكار في خدماتهم من خلال تخصيص عروض العملاء المخصصة والتسوق عبر الإنترنت وخيارات الدفع الجديدة لجذب الزوار وزيادة المبيعات. وحتى يتمكن هؤلاء من تقديم تجربة عملاء أكثر تميزاً خلال فترات ارتفاع الطلب، يحتاج تجار البيع بالتجزئة الإلكتروني أيضاً إلى دعم مزود خدمات لوجستية موثوق.

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات بشركة فيديكس إكسبريس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، “خلال موسم العطلات، يولي العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي أهمية كبيرة لتحقيق أقصى استفادة من خصومات التسوق.” واضاف بالقول، “من خلال اعتمادنا على شبكتنا القوية وباقة خدماتنا الشاملة، بما فيها الحلول الرقمية، فنحن نهدف إلى المساعدة في تعزيز سلسلة القيمة للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال موسم العطلات.”

تزخر فيديكس بخيارات توصيل مرنة لتعزيز ثقة الشركات والمستهلكين خلال هذا الموسم المزدحم. وتشمل هذه الخيارات ما يلي:

سرعة توصيل تنافسية وقيمة رائعة: يوفر حل أولوية التسليم السريع منFedEx International Priority®️ Express للشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط المرونة في تحديد خيار التسليم المناسب الذي يتماشى مع اختياراتهم المفضلة. وفيما يتعلق بشحنات اللحظة الأخيرة العاجلة، تتيح هذه الخدمة إمكانية التسليم بحلول الساعة 10:30 صباحاً أو ظهراً لأسواق محددة* في آسيا والولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

الملاءمة والتحكم: يمنح حل إدارة عمليات التسليم الدولية منFedEx®️ Delivery Manager International المستهلكين خيارات لتحديد مكان وزمان تسليم شحناتهم المرسلة إلى منازلهم. تم تحسين الخدمة مؤخراً لتشمل إشعارات التسليم وخيارات قابلة للتخصيص. بل من الممكن أيضاً تغيير تاريخ ومكان التسليم حين تكون الشحنة قيد الإرسال حتى تتمكن من إدارة عمليات التسليم الخاصة بك أثناء التنقل.

التكامل السلس: تعمل فيديكس على دمج خدماتها مع أسواق التجارة الإلكترونية حتى يتمكن التجار الإلكترونيون من إنشاء ملصقات شحن فيديكس واستخدام ميزات فيديكس الإضافية، مثل خدمات الشحن السريع وخدمة وثائق الشحن الدولية، دون مغادرة المنصات. إن مثل هذه الخدمات السهلة الاستخدام والخالية من أي احتكاك، تعتبر مهمة لتوفير وقت تجار التجارة الإلكترونية خلال العطلات عندما تكون دفاتر الطلبات مزدحمة. كما أنها تحدث فرقاً بالنسبة للمستهلكين النهائيين في المساعدة على ضمان تلبية توقعاتهم.

نتحول لنصبح أكثر استدامة: تتبع فيديكس نهجاً متعدد المسارات لخفض بصمة الكربون من دورة إدارة التسليم بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040. ويشمل ذلك الاستثمار في المركبات الكهربائية لعمليات التسليم حتى النهاية، بالإضافة إلى تحسين الحلول الرقمية. بالإضافة لذلك، تعمل فيديكس على تبني حلول مثل التغليف القابل لإعادة الاستخدام للمساعدة في تقليل النفايات في عملية الشحن.

سواء كنت تدير نشاطاً تجارياً أو تتولى إدارة قائمة رغبات أطفالك، فإن فيديكس تبرز اليوم على أهبة الاستعداد لمساعدة الجميع في التسوق والشحن بكل ملاءمة خلال موسم العطلات المرتقب والاستمتاع بقضاء المزيد من الوقت مع الأشخاص المهمين لكم.

* مدى توفر الخدمة في غضون يوم إلى 3 أيام عمل ويعتمد وقت التسليم المحدد على الرموز البريدية للمصدر والوجهة.

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