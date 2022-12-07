إمرأة كشميرية في قرية نائية تدير مشروعاً بفواكه مجففة عملاً على مخطط حكومي 

بولواما ( الهند) : البلاد

كما هو معروف أن الحكومة الهندية اتخذت العديد من المبادرات لتمكين المرأة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء حتى تتمكن المرأة عيش حياة كريمة على حسابها الخاص دون الإعتماد على الغير من حيث تعد بعثة جامو وكشمير الوطنية لسبل العيش الريفية ( JKNRLM) من احدى تلك المبادرات والتي تهدف إلى الحد من الفقر من خلال إنشاء مؤسسات جذرية قوية للفقراء تفتح لهم فرص كسب العيش وضمان التحسين المستدام في كسبهم .

حيث بدأ مخطط JKNRLM في الهند في شهر يونيو 2011م لكن بدأت الحكومة تعزيز الخطة على واسعة النطاق منذ عام 2019م حتى تستفيد الشرائح المستهدفة من خطتها من خلال جلب المخطط من باب إلى باب. وجاء في بيان أصدرته الحكومة الهندية مؤخراً يقول ” أن المشروع يحظى بالنتائج المرموقة وفعالة حيث تقوم النساء في كل منطقة إدارية ( بنشايت) بتبني هذا المخطط بشكل أفضل من الغير من خلال تشكيل مجموعات منفصلة “

والجدير بالذكر أن النساء في منطقة داهي كشمير اللائي كانت عليهن القيام بالأعمال المنزلية حصرياً في نمط الحياة القروية في يوم من الأيام قد أصبحن الآن يعملن بشكل تدريجي على حسابهن الخاص حيث قامت النساء بإنشاء وحدات أعمال صغيرة وعلى سبيل المثال ان السيدة/ ياسمينة جان من قرية أوريغوند النائية تابعة لمنطقة ترال في جنوب كشمير أول بائعة فواكه جافة في منطقة ترال عملاً على مخطط JKNRLM حيث أسست سيدة الأعمال محل JK Umeed Foods بالجملة لبيع الفواكه الجافة والتوابل والبقوليات إلى الموردين في المنطقة وكذلك المكسرات والبهارات مثل الجوز واللوز والبقول والتوابل ونحو ذلك .

وقالت ياسمينة جان ” وهي أول إمرأة في منطقة ترال دخلت في تجارة الفواكه المجففة والتوابل والآن وهي تريد توسيع نطاق اعمالها من خلال إنشاء وحدة معالجة الطعام وإنتاج أنواع مختلفة من المخللات مضيفة أنه بدأت هذا العمل وقامت بتسليم المنتجات المصنوعة في محلها لأصحاب المتاجر في المنطقة عن طريق بائع متجول . كما اشارت ياسمينة جان إلى أن الموقف الإيجابي لأصحاب المتاجر في المنطقة شجعها في توسيع نطاق أعملها على حد قولها ” الآن اريد صناعة المزيد من المخللات من أنواع الفواكه المختلفة وغيرها “

كما قالت ياسمينة جان أن كثير من الناس لا يعرفون شيئاً عن أعمالها وهي تسعى الوصول إلى المزيد من الناس في المنطقة عبر وسائل التواصل الإجتماعي مثل وتسآب WhatsApp و إنستغرام وهي تعتقد إذا كانت هناك دعاية أفضل فتزيد الفرص لتطوير اعمالها السيدة/ ياسمينة جان ولدت في منطقة سورا بمدينة سريناغر وتزوجت في قرية أوريغوند .

كما تابعت ياسمينة جان انها تعلمت مهارات التسويق من والدها واستفادت من المعرفة في عملها مشيرة إلى أن زوجها وأصهارها شجعوها على تأسيس الشركة قائلة ” إنني تقدمت بطلب تسجيل أعمالي عن طريق المؤسسة الوطنية لسبل العيش الريفية في جامو كشمير وحصل على مساعدة مالية بموجبها”. إنني قدمت طلباً للحصول على قرض من المؤسسة حتى أتمكن لي شراء الآت تصنيع الأغذية.

وهنا تجدر الإشارة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية لسبل العيش الريفية في جامو كشمير وشركة التجارة الإلكترونية “Meesho” لدعم عدد 18000 مجموعة من النساء تحت برنامج المساعدة بالذات وتعزيز أعمالهن علماً أن المؤسسة الوطنية لسبل العيش الريفية في جامو كشمير ( NRLM ) وهي تنفذ مشروع للتخفيف من حدة الفقر تابعة لوزارة التنفية الريفية للحكومة الهندية من اجل تعزيز العمل الحر وتحسين حياة السكان الريفيين خاصة الفقراء في الولاية أصلاً أن الفكرة الأساسية وراء هذا المشروع هي تنظيم الفقراء في مجموعة المساعدة الذاتية ( SHGs ) وجعلهم قادرين على أنفسهم على العمل لحسابهم الخاص ويتم تشغيل هذا البرنامج في جامو وكشمير بإعتباره بعثة سبل العيش الريفية ( JKSRLM) .