مازيراتي تطلق موقعها الإلكتروني المُحدّث

الموقع الجديد يطلق مرحلة جديدة من تجارب العملاء الرقمية

مودينا – البلاد

أعلنت مازيراتي عن تحديث موقعها الإلكتروني www.maserati.com وتزويده بمزايا وأقسام جديدة، لتبدأ به مرحلة جديدة من تجارب العملاء الرقمية.

ويمثل الموقع الإلكتروني الجديد خطوة أولى نحو تطوير تجربة رقمية متكاملة لعملاء مازيراتي، مدعومةً بأدوات رقمية لدعم المبيعات تضمن لهم تجربة إلكترونية مخصصة.

ويتألف الموقع الإلكتروني من ثلاثة أقسام رئيسية، هي: الطرازات، والعلامات والمالكون. ويحظى قسم الطرازات بتصميم جديد ويوفر جميع المعلومات المتاحة حول طرازات مازيراتي وإضافاتها. ويقدم قسم العلامات تجربة رقمية غامرة تركز على قيم علامة مازيراتي وتاريخها وأروع مزاياها. وتمثل صفحة قصص الجرأة مجلة تتضمن قصصاً واقعية مع بث مباشر لأحدث وأروع قصص مازيراتي وأخبارها وفعالياتها. وأخيراً، يضم الموقع قسم المالكون بمحتواه الغني الذي يرتبط مباشرةً مع تطبيق Maserati Trident App ومع أداة مخصصة تستخدم تقنية الواقع المعزز.

والجدير بالذكر أن تجارب العملاء الإلكترونية أسهمت في تغيير سلوكيات الشراء، لا سيما في قطاع المنتجات الفاخرة، حيث أصبحت الخدمات الرقمية عناصر أساسية في عملية الشراء. وحرصت مازيراتي على مواكبة ذلك من خلال جعل التقنيات الرقمية الركيزة الأساسية لتجربة البيع، بما يشمل توفير خدمات مثل مشروع OTO Retail project الجديد، الذي يمزج بين تجارب الشراء الإلكترونية والتقليدية. وتجمع العملية تطبيق Maserati Trident App مع تقنيات الواقع المعزز بما يضمن للعملاء تجربة مخصصة حتى قبل تسلّم سياراتهم.

وتعتزم الشركة إضافة مزيد من المزايا الجديدة إلى الموقع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج OTO Retail. كما ستوفر لمالكي سيارات Folgore الكهربائية بالكامل مجموعة من أدوات الدعم المخصصة.

لمحة حول مازيراتي

تنتج مازيراتي مجموعةً متكاملة من السيارات الفريدة، التي يمكن التعرف عليها بسهولة بفضل مظهرها المتميز وطابعها الاستثنائي. وبفضل أسلوبها المميز وتقنياتها المتطورة وطابعها الفريد، ترضي سيارات العلامة شغف عملائها من أصحاب الذوق الرفيع، إذ لطالما شكلت بحد ذاتها معياراً عالمياً للجودة في قطاع السيارات. وتحظى مازيراتي بسجل حافل وعريق من السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة منها تعريف مفهوم السيارات الرياضية الإيطالية من حيث التصميم والأداء والراحة والأناقة والسلامة، وتتجلى هذه العراقة في سيارات كواتروبورتيه الرائدة، وسيارة السيدان الرياضية جيبلي، بالإضافة إلى ليڤانتي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من مازيراتي، وجريكاليه التي تُعد أحدث سيارات الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة المعدّة للاستخدام اليومي، وصُممت جميع هذه الطرازات باستخدام مواد عالية الجودة مع أفضل الحلول التقنية وأرقى مستويات التميّز. كما تتوفر طرازات جيبلي وليڤانتي وجريكاليه بإصدارات هجينة، وتوفر العلامة مجموعة متكاملة من المحركات التي تشمل المحركات الهجينة ذات الـ 4 أسطوانات، ومحركات البنزين ذات الـ 6 أسطوانات والـ 8 أسطوانات، فضلاً عن إصدارات الدفع الخلفي والدفع الرباعي، لتجسّد روح شعار الرمح الثلاثي لمازيراتي. وتوّجت العلامة مجموعتها المتميزة من خلال إضافة سيارة MC20 الفائقة وسيارة MC20 Cielo spyder، واللتين تعملان بمحرك Nettuno المبتكر والمكون من 6 أسطوانات، فضلاً عن تزويدهما بتقنيات مستلهمة من سيارات الفورمولا 1، والتي أصبحت متاحةً للمرة الأولى الآن ضمن إحدى السيارات القياسية. وتنقل سيارة جران توريزمو الرياضية الجديدة العلامة المرموقة إلى مستويات غير مسبوقة من التميز، حيث تتوفر بنموذجين؛ يعتمد الأول محرك وقود عالي الأداء بينما يضم الثاني محركاً كهربائياً، لتكون أولى سيارات فولجور الكهربائية بالكامل. ويجدر بالذكر أن جميع طرازات مازيراتي ستتوفر بإصدارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2025، بينما ستعتمد جميع سيارات العلامة على المحركات الكهربائية فقط بدءاً من عام 2030.