مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي لزراعة الأعضاء في السودان

الخرطوم : البلاد

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي الأول في مجال زراعة الأعضاء وتحديداً زراعة الكبد في جمهورية السودان الشقيقة.

ويهدف هذا المشروع النوعي الذي يُنفذ خلال الفترة من 4 حتى 12 ديسمبر 2022م، إلى إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة الكبد، حيث تعد من أكثر العمليات تعقيدًا في هذا المجال.

ويُعد المشروع إضافة للبرامج الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة حول العالم، كما يأتي انعكاسا للقدرات والإمكانات الطبية المتفوقة للمملكة والتي تقدمها لخدمة العمل الإنساني عبر المركز.