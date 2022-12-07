شراكة بين “ساس” و”بصيرة” لتقديم أهم حلول تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي للشركات السعودية

جدة : البلاد

أعلنت “ساس”، الشركة الرائدة في التحليلات والذكاء الاصطناعي العالمية، عن إبرام شراكة مع شركة بصيرة لتقنية المعلومات. وتتسم الشركتان باتباعهما فلسفة دعم التغيير وحرصهما على مساعدة المؤسسات على الاستفادة من فرص النموّ التي تنطوي عليها الأزمات، وذلك من خلال استغلال قوة البيانات. وتقدم الشراكة حقبة جديدة من التحليلات المتقدمة المبنية على الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.

و ترتكز استراتيجية بصيرة، التي أسستها “نومد القابضة” ، على تحليلات البيانات والأتمتة الروبوتية للعمليات، وتساعد عملاءها في أنحاء المملكة على تسخير خدماتها في تحقيق الاستفادة من بياناتهم وأتمتة أنشطتهم المتكررة، وذلك تمكينًا لهم من رفع العائد على الاستثمار وتحقيق الأهداف التجارية والاستراتيجية وأتمتة العمليات التجارية. وسيقدم التعاون بين بصيرة وساس آفاقًا واسعة أمام المؤسسات العاملة في المملكة العربية السعودية، التي رسمت أهدافًا واضحة للتحوّل إلى مجتمع واقتصاد رقميّين من خلال استخدام البيانات باعتبارها أصولًا وطنية مهمة.

وأصبح بوسع عملاء بصيرة أن يباشروا في تجربة مستقبل تحليلات البيانات، بفضل حلول ساس المتفوقة في هذا المجال والتي أصبحت الآن جزءًا من محفظة حلول بصيرة. وتقدّم الشركتان حلول التحليلات للمؤسسات من جميع الأحجام، التي تحتاج إلى المسارعة في حلّ المشكلات وتحسين الإنتاجية وتبسيط العمليات ودعم الابتكار المستدام، حتى وإن كانت محدودة الموارد. وتتراوح هذه المنتجات بين منصة “فايا” SAS Viya السحابية القابلة للتوسع من ساس ، وحلول الكشف عن الاحتيال المتقدمة، وحلول الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المركّب، وحلول اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات الفورية.

وتنشط المملكة العربية السعودية في تعزيز اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي في دعم رؤيتها للعام 2030 واستراتيجية الحكومة الذكية. ومن المتوقع، وفقًا لتقرير صادر عن “برايس ووترهاوس كوبرز”، أن تزيد قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في المملكة على 135.2 مليار دولار بحلول العام 2030، وأن تساهم هذه السوق بنسبة 12.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كذلك تهدف المملكة إلى التصنيف بين أفضل 15 دولة في العالم في الذكاء الاصطناعي وإحداث التحوّل في قواها العاملة عبر التعليم، وإنشاء فريق يضمّ 20 ألفًا من علماء الذكاء الاصطناعي والبيانات، وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، أكّد عبدالعزيز المالكي الرئيس التنفيذي لشركة بصيرة، أن البيانات تُعدّ من أهمّ الأصول المؤسسية اليوم، لافتًا إلى أن استخدامها والاستفادة منها “يشكّل تحديًا أمام المؤسسات”. وقال: “تسعى شركة بصيرة لمساعدة المؤسسات من مختلف الأحجام وفي جميع القطاعات على تحقيق النجاح المنشود، وكذلك دعم الجهات الحكومية وشبه الحكومية في تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية. ويسعدنا من أجل ذلك أن نتعاون مع ساس في إطار شراكة تهدف إلى زيادة القدرات التي يتحلّى بها عملاؤنا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وحلول التحليلات الأكثر تطورًا في العالم”.

من ناحيته، قال بدر البهيان المدير المحلي لشركة “ساس” في المملكة العربية السعودية، إن سوق الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في المملكة ” تتمتع بإمكانيات هائلة مدعومة بالعديد من المبادرات المتوافقة مع رؤية 2030″، معربًا عن سروره بتمكين عملاء بصيرة من الانضمام إلى أسرة عملاء ساس بيُسر وسهولة. وأضاف: “تعمل حلول التحليلات المبنية على الذكاء الاصطناعي من ساس على تحويل البيانات إلى معلومات قيّمة تساهم في دفع عجلات التقدّم، وذلك بدءًا من معالجة تحدّيات الاستدامة الملحّة ووصولًا إلى تحسين عملية اتخاذ القرار وتسريع التحوّل الرقمي في جميع القطاعات”.