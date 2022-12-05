صحة و عافية

اللوز يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وفقدان الوزن

نرمين عباسaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ       5 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت دراسة حديثة أن تناول اللوز يمكن أن يساعد الناس على تخفيف أوزانهم.

ووجد الباحثون أن تناول 30-50 غراما من اللوز يساعد في تقليل الشهية.

وبحسب الدراسة، فإن أولئك الذين تناولوا اللوز بدلاً من وجبة خفيفة من الكربوهيدرات قللوا ما مقداره 72 سعرة حرارية في الوجبة التالية.

وبحسب “ذا صن”، قالت الدكتورة، شراية كارتر، من جامعة جنوب أستراليا: “تعد معدلات زيادة الوزن والسمنة مصدر قلق كبير للصحة العامة، وقد يكون تعديل الشهية من خلال الاستجابة الهرمونية هو المفتاح لتعزيز إدارة الوزن”.

وأضافت: “درس بحثنا الهرمونات التي تنظم الشهية، وكيف يمكن للمكسرات، خاصة اللوز، أن تساهم في التحكم في الشهية”.

وتابعت: “وجدنا أن الأشخاص الذين تناولوا اللوز قد عانوا من تغيرات في الهرمونات المنظمة للشهية، والتي ربما تكون قد ساهمت في تقليل تناول الطعام”.

nermin abbas

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